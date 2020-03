Nino aus Wien spielt Freitagabend live aus seinem Wohnzimmer. Und auch sonst gibt es am Wochenende viel zu tun – vom Sofa aus, versteht sich! Foto: Heribert Corn

Musik

"Jetzt is es fix: live und gratis Unplugged-Konzert aus dem Wohnzimmer. Freitag, 20 Uhr auf Youtube Problembär Records. Mit Lichtshow! Anschließend spielt Moll auch aus seinem Wohnzimmer", verkündete der Sänger Nino aus Wien am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite. In den Kommentarspalten überhäufen sich die Danksagungen und Herzchen, sogar Spenden werden statt des Eintrittspreises angeboten. Ein Angebot, das zur richtigen Zeit kommt: Das schöne Wien mit Prater und Donau kann man sich dank der akustischen Untermalung (und eines Spritzers in der Hand) auch vorstellen, ohne vor die Tür zu gehen. (kr)

Kabarett

Das Globe-Theater von Michael Niavarani in der Wiener Marx-Halle ist eine der erstaunlichsten und erfolgreichsten Comedybühnen der letzten Jahre. Sowohl bei Eigenproduktionen als auch bei zugekauften internationalen Stars ist die Hütte in der Regel bummvoll. Die Corona-Schließzeit überbrückt das Globe nun mit einem kostenlosen Streamingdienst auf player.globe.wien. Zu sehen gibt es Niavaranis Shakespeare-Adaptionen "Romeo und Julia" sowie "Richard III." oder das sensationell lustige "Zu blöd, um alt zu sein" – ein Gespräch zwischen Niavarani und Otto Schenk. Laufend sollen neue Videos dazukommen. (stew)

Film

Thomas Heises Dokumentarfilm Heimat ist ein Raum aus Zeit bietet sich schon aufgrund seiner epischen Länge von fast vier Stunden nun zum Nachholen an. In seinem vielfach preisgekrönten Essay durchschreitet er bruchstückhaft die eigene Familiengeschichte. Daraus entsteht ein visueller Briefroman, der meisterhaft von den Verstrickungen zwischen Regimen und in ihrer Freiheit beschränkten Bürgern erzählt. Jetzt als Stream auf vimeo.com. (kam)

Popcasts

Popmusik kann man nicht nur hören, man kann auch Menschen beim Reden über Popmusik zuhören. Für die Nerds unter Ihnen, die gut Englisch verstehen und den Hits auf den Grund gehen wollen, gibt es zahlreiche Optionen an spannenden Podcasts. Switched On Pop, der Popmusik-Podcasts des amerikansichen Digitalmediums "Vox", erklärt in Kürze und anhand aktueller Beispiel, warum Charthits so verdammt eingängig sind. Dissect widmet sich Hip-Hop-Alben wie Kanye Wests "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" oder Kendrick Lamars "DAMN." mit dem Skalpell des Hintergrundwissens: Jeder einzelne Song wird eine Stunde lang besprochen – und es ist fantastisch. "Lost Notes", der KCRW-Podcast, erzählt umfassende Geschichten hinter Klassikern. Jede Folge ein Thriller! Zuletzt: Der Popcast der New York Times, der auch so heißt, geht anhand von Trends in die Tiefe. So soll Popjournalismus klingen! Auf Spotify, Apple Music etc. (abs)

Theater

Der 20. März ist Welttag des Theaters für junges Publikum. Die internationale Vereinigung Assitej (Association Internationale du Théâtre pour L'Enfance et la Jeunesse) hat das Motto "Theater zu den Kindern bringen" ausgerufen und versammelt ab sofort auf Facebook Streams, Videos, Tutorials usw. von Theater-, Tanz- und Performanceschaffenden aus der ganzen Welt. Da muss ja für jeden was dabei sein! Am Sonntag ab 8 Uhr eröffnet indes das Rabenhoftheater einen neuen Videokanal via Youtube, auf dem wöchentlich zwei neue Inszenierungen der letzten Jahre zugänglich gemacht werden, jeweils eine Woche lang gratis abrufbar. Den Anfang macht das Theaterdebüt von Vea Kaiser über Medea, "Die Argonauten" (ab zehn Jahren), sowie ab sechs Jahren "Hans im Glück". Es folgen in den nächsten Wochen "Troja", "Max und Moritz", "Die Nibelungen" und viele andere. (afze)

Clubs

Eigentlich auch ganz angenehm: Man muss nicht in der Kälte anstehen, stundenlang warten, um dann erst recht von den Türstehern abgewiesen zu werden. Da auch die vielen Berliner Clubs schließen mussten, verlagern auch sie ihr Programm ins Netz und streamen in Kooperation mit Arte concert ihre Clubnächte im größten digitalen Club unter dem Slogan "United we Stream". Eigentlich sind es sogar mehrere Clubs, aus denen immer von 19 bis 0 Uhr live aufgelegt wird, jetzt auch für uns in Österreich zugänglich — darunter Clublegenden wie Kater Blau (Freitag), Tresor oder Griessmühle (Sonntag). Wer noch Berliner Luft zu Hause hat, ist bestens gewappnet! (kr)