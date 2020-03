Streaming ist populär. Foto: ap

Der Streamingmarkt in Deutschland dürfte sich einer Studie zufolge in den nächsten fünf Jahren nahezu verdoppeln. Der Umsatz der Anbieter von kostenpflichtigen und werbefinanzierten Streamingdiensten von 3,6 Milliarden Euro Ende 2019 werde voraussichtlich bis 2024 auf 6,5 Milliarden Euro steigen, teilte die Beratungs- und Forschungsgruppe Goldmedia am Freitag zum Branchenreport "Streaming Market Germany 2020" mit. Dies sei im Schnitt ein jährliches Wachstum von 13 Prozent. Spitzenreiter im deutschen Markt für kostenpflichtiges Video-on-Demand waren 2019 erneut die US-Platzhirsche Amazon und Netflix. Bei den Abos erzielten die US-Anbieter einen Marktanteil von 35 Prozent (Prime Video von Amazon) und 25 Prozent (Netflix). Im Markt für Online-Käufe und -Leihvideos kam Amazon mit Prime Video auf 66 Prozent, mit großem Abstand gefolgt von Google Play mit 13 Prozent.

Zwei Drittel US-Angebote

Im deutschen Markt für werbefinanziertes Streaming vereinen laut Studie die US-Angebote YouTube und Facebook zwei Drittel des Werbemarktes auf sich: YouTube erreichte 2019 einen Umsatz-Marktanteil von 41 Prozent und Facebook von 25 Prozent. Die Vermarktungstöchter der beiden großen privaten TV-Gruppen ProSiebenSat.1 und Mediengruppe RTL Deutschland erzielten zusammen einen Anteil von 26 Prozent.

In Zeiten der Coronavirus-Krise dürften Streamingdienste zusätzliche Nutzer anlocken, denn in vielen Ländern halten sich Menschen – auch wegen Ausgangssperren – derzeit deutlich häufiger zu Hause auf. Goldmedia rechnet für 2020 mit einem Wachstum von mehr als 20 Prozent. (Reuters, 20.3.2020)