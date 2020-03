GameStop sieht sich als essenzieller Verkäufer. Angekündigte Maßnahmen sollen nicht in allen US-Stores umgesetzt worden sein. Foto: GameStop

Animal Crossing: New Horizon dürfte eines der am besten geeignetsten Spiele für die Quarantäne sein. Videogame-Stores erwarteten die Veröffentlichung genauso wie Fans. Verkäufer entschlossen sich den Verkauf der Lebenssimulation zu gewährleisten, trotz Covid-19.

Massig Vorbestellungen

Kelsey Lewin, Mitinhaberin von Pink Gorilla Games in Seattle, bestellte 350 Exemplare des Spiels. Laut Angaben der Verkäufe sei Animal Crossing: New Horizon eines der Spiele mit den meisten Vorbestellungen seit Jahren, wie "Wired" berichtete.

"Auch wenn das Geschäft geschlossen wird, ich persönlich werde hier sein und die Leute einen nach dem anderen rein lassen. Ich werde Handschuh tragen," sagte Lewin. "Viele Leute zählen auf Animal Crossing, genauso wie wir."

Digitaler Markt dominiert

Der digitale Markt dominiert den konventionellen Videospielverkauf. Es gibt es kaum noch Gründe die Hardcopy eines Spiels zu kaufen. GameStops jährliche Einnahmen sanken um eine Milliarde US-Dollar seit 2015 und schloss hunderte Geschäftsstellen.

Aufgrund des Covid-19 sagte GameStop am Dienstag ihre Veröffentlichungsevents zu Animal Crossing: New Horizon und Doom Eternal ab, um "die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter zu wahren."

"Schließung der Geschäfte nicht forciert"

Auf YouTube sprachen sich einzelne Mitarbeiter über ihre Angst aus, während der Ausbreitung des Virus arbeiten zu müssen. Auch wenn GameStop ankündigte Handdesinfektionsmittel in ihren Geschäften auszugeben, erzählte ein Supervisor in einem Gespräch mit "Kotaku", dass das in seiner Geschäftsstelle nicht der Fall sei.

Auch in den USA wurde in manchen Städten ein Appell zum Daheim bleiben ausgerufen und nicht essenzielle Betriebe auf Minimalbetrieb runterzufahren. Laut Kotaku schickte GameStop eine Nachricht an die Mitarbeiter, sie würden als "essenzielle Verkaufsstelle" zählen und deshalb geöffnet haben.

"Gouverneur Tom Wolfs Schließung der Geschäfte ist nicht – streng – forciert" sagte Spenser Brossman, Geschäftsführer von Complete In Box Video Games in Pennsylvania. "Die Polizei wird nicht herkommen und das Geschäft schließen, falls man geöffnet bleibt." Tom Wolf verkündete auf Twitter, dass "alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte" bis 20 Uhr geschlossen sein müssen und dass man ab Samstag "Maßnahme ergreifen werde bei Geschäften, die sich nicht daran halten.



Auf Twitter verkündete Pennsylvanias Gouverneur Tom Wolf die Schließung aller nicht lebensnotwendigen Geschäften am 20 Uhr.

Anpassung des Betriebes

Brossman hatte große Pläne für die Veröffentlichung von Doom Eternal und Animal Crossing: New Horizon. In den letzten zwei bis drei Jahren habe er nie so viele Spiele vorbestellt, wie heuer von Animal Crossing. In einem 25 Kilometer Radius arrangiert er für diverse Kunden Lieferungen nach Hause. Er lässt Kunden vorher anrufen und das Spiel direkt an der Tür abholen. Trotz seiner eigenen Bemühungen merkte er an, dass GameStop ihr Geschäft weiterhin normal betreibe.

Auch Amazon schränkte nicht essenzielle Lieferungen ein. Square Enix warnte Fans vor, dass sie aufgrund "besonderer Umstände" das Final Fantasy 7 Remake womöglich verspätet geliefert bekommen, wie "Polygon" berichtete.

Die Zulieferung dürfte auch für Games in nächster Zeit etwas schwieriger sein. Die Lieferungen von Animal Crossing: New Horizon und Doom Eternal seien aber schon bei allen, die "Wired" interviewte, angekommen und werden an die Verkäufer ausgeschickt.

"Die Lagerarbeiter tragen alle Handschuhe, Masken und haben genug Desinfektionsmittel" sagte Alex Schmidt, Leiter des Großhändlers für Videospiele Wholesale Video Game Marketplace.

Die Animal Crossing: New Horizon und Doom Eternal Lieferungen werden mehrfach desinfiziert.

Maßnahmen ergreifen, sobald sie notwendig sind

Mario Rochi, Vorsitzender von Nintendo distributor Vast Inc. arbeitet mit seinem fünf köpfigen Team weiterhin in der Lagerhalle. Sein Geschäft zählt als Lieferdienst. Die große Lagerhalle läuft hauptsächlich maschinell, die Arbeiter halten sich in sicherer Distanz zueinander auf. Die Animal Crossing: New Horizon Lieferungen gingen am Mittwoch raus. "Sollte es Anzeichen geben, dass wir in Gefahr sein könnten, werde ich keine zwei Sekunden später schließen." fügte er hinzu. (emko, 20.03.2020)