"Fit bleiben mit den Stars" ab Sonntag und dann täglich in ORF 1 und ORF Sport Plus

Ein optischer Vorgeschmack auf "Fit bleiben mit den Stars" Foto: ORF

Was sendet ein Sportsender ohne Bewerbe, und was tun Sport-Kommentatoren dann? ORF Sport Plus beginnt am Sonntag eine Reihe mit Homevideos etwa von Armin Assinger, Marlies und Benni Raich, Hans Knauß, Niki Hosp und Andi Goldberger mit Bewegungstipps. Titel: "Fit bleiben mit den Stars".

Sonntag um 17:25 zeigt ORF 1, sonst soweit bezahlbar auf Premiumsport abonniert, ein Best-of der Homevideos, die Assinger und Co hochgeladen haben. "Fit bleiben mit den Stars!" soll wöchentlich auf diesem Sportsendeplatz zu sehen sein.

Ab Montag zeigt der ORF sportliche Homevideos in seinem Schülerprogramm "Freistunde" am Vormittag auf ORF 1 und täglich ab 9.00 Uhr im Spartenkanal ORF Sport Plus nach dem Yoga-Magazin und auf weiteren Sendeplätzen über den Tag.

Das ORF-Gesetz schreibt dem großteils gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Sender in seinem "Kernauftrag" unter anderem vor: "die Förderung des Interesses der Bevölkerung an aktiver sportlicher Betätigung".