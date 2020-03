Eine kleine Vorschau auf Windows 10. Grafik: Microsoft

Vor kurzem hat Microsoft einen wichtigen Meilenstein verkündet: Windows 10 findet sich mittlerweile auf mehr als einer Milliarde Rechner. Via Instagram feiert Microsofts Windows- und Gerätechef Panos Panay dieses Ereignis nun mit einem kleinen Ausblick in die Zukunft.

Teaser

In einem kurzen Video wird erstmals ein neues Design für die Windows-10-Oberfläche vorgezeigt. Zu sehen ist dabei vor allem das Startmenü, das sich in einer Animation vom alten Look in den neuen Stil verwandelt. Auffällig ist dabei, dass Microsoft das Design künftig etwas luftiger gestalten will, die Abstände zwischen den Elementen wurden vergrößert. Allgemein soll das Startmenü offenbar vereinfacht werden, auch der Fokus auf die lange bestimmenden "Live Tiles" wird reduziert.

Darüber hinaus sind überarbeitete Kontextmenüs sowie zahlreiche neue Icons zu erkennen – all das sowohl in hellen als auch dunklen Themes. Einen komplett neuen Dateimanager gibt es ebenfalls zu sehen.

Ausblick

Wann das neue Design schlussendlich bei den Nutzern landet, ist derzeit noch unklar. Ein geeigneter Zeitpunkt für die Vorstellung wäre aber wohl die Microsoft-Build-Konferenz, die im Mai online stattfinden soll. (red, 20.3.2020)