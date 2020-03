Disney+ ist seit 24. März auch in Österreich verfügbar. Foto: Disney+ Screenshot: Redaktion

Seit dem 24. März ist das neue Streamingportal Disney+ in Österreich, in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Schweiz und Irland verfügbar. Wie Amazon und Netflix bietet auch Disney sogenannte Original-Inhalte. Ein Großteil der Serien wurde mit jeweils der ersten Folge zum Launch verfügbar gemacht. Die neuen Folge werden nun jeden Freitag veröffentlicht.

Star Wars als Ausnahme

Bei The Mandalorian und Star Wars: Clone Wars unterscheidet sich der Veröffentlichungsrhythmus ein wenig: Von The Mandalorian wurden gleich die ersten beiden Folgen zum Launch veröffentlicht, gefolgt von der dritten am 27. März. Von da an folgt wöchentlich, jeden Freitag eine weitere Episode.

Die finale Staffel Star Wars: The Clone Wars erscheint exklusive für Disney+. Zum Launch wurden ebenfalls die ersten zwei Folgen verfügbar gemacht, ab dem 27. März erscheinen die Folgen freitags im Doppelpack. Ab dem 17. April – simultan zur Ausstrahlung in den USA – folgt pro Woche nur noch eine neue Folge.

Früherer Release war nicht möglich

Auf mehrfache Anfrage, den Streamingdienst aufgrund Covid-19 vorzuverlegen, antwortete Disney auf Facebook, dass dies nicht möglich sei. In den USA reagierte das Unternehmen auf die aktuelle Situation: Die Fortsetzung zu Die Eiskönigin – Englisch Frozen – machte der Konzern vergangenen Sonntag auf Disney+ verfügbar, wie Heise berichtete. Der ursprüngliche Veröffentlichungstermin wäre der 26. Juni gewesen. (emko, 25.03.2020)