Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte stehen derzeit vor ganz neuen Herausforderungen. Unterrichtsmaterialien werden über E-Learning-Plattformen zur Verfügung gestellt. Geübt und gelernt wird ausschließlich zu Hause. Es ist auf alle Fälle eine Umstellung, die aber auch recht gut gelingen kann, wie vier Lehrerinnen und Lehrer von Neuen Mittelschulen berichten.

"Es läuft sehr gut. Alle Beteiligten sind höchst motiviert und zuverlässig, damit der Schulbetrieb aufrechterhalten bleibt. Natürlich funktioniert das nur mit Unterstützung der Eltern, ohne die diese Arbeit nicht möglich wäre", berichtet Susanna Gahleitner, Lehrerin an einer Neuen Mittelschule in St. Martin im Mühlkreis. Was aber zu kurz komme, sei trotz der digitalen Kommunikation die soziale Interaktion zwischen Schülern und Lehrern und auch zwischen Lehrkräften. Aber nicht an allen Schulen klappt alles so gut, wie User "Taraxacum" berichtet:

Lehrkräfte erzählen dem STANDARD, dass die Umstellung auf Homeschooling nicht bei allen Schülerinnen und Schülern gut klappt. So werden zum Beispiel einige Kinder gar nicht mehr erreicht.

Projekte gegen die Krise

Gemeinsam gegen den Mythos der "Corona-Ferien" – die Lehrerinnen und Lehrer des BG Klostergasse. Foto: BG Klostergasse

Neben dem herkömmlichen Unterricht starten manche Lehrkräfte auch Projekte, um dem Thema Corona Raum zu geben. Kinder und Jugendliche sind vielleicht in diesen Tagen verunsichert und haben wenig Möglichkeit, sich auszutauschen. Projekte wie von Anna Vonwald und Stefanie Delorenzo können dabei helfen. Die beiden Lehrerinnen haben eine Homepage ins Leben gerufen, um vor allem Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, ihre Gedanken und Gefühle niederzuschreiben. Gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern der Klostergasse haben sie auch ein Fotoprojekt umgesetzt, um dem Mythos der "Corona-Ferien" entgegenzuwirken, wie Delorenzo sagt.

Wie sind Ihre Erfahrungen?

Klappt der Unterricht zu Hause? Gibt es bei Ihnen auch Kinder, die Sie nicht mehr erreichen? Was gehört zu den größten Herausforderungen derzeit? Und welche Projekte haben Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern verwirklichen können? Erzählen Sie im Forum vom neuen Schulalltag! (wohl, 31.3.2020)