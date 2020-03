Mit "Susi und Strolchi" lässt Disney+ ab Dienstag die Herzen von Hundeliebhabern garantiert höher schlagen. Foto: Disney

Kommt der Streamingdienst Disney+ zum richtigen Zeitpunkt, weil mit Corona-Isolation das Bedürfnis nach Dauerstreamen steigt? Oder ist eher das Gegenteil der Fall, weil in Zeiten von Kündigungen und Kurzarbeit potenzielle Neukunden jeden Euro eher zweimal umdrehen, bevor sie insgesamt 6,99 Euro monatlich in den nächsten Abodienst investieren? Es gilt, wie sowieso immer, das Wort von Jedi-Großmeister Yoda, der da sagt: "Schwer zu sehen, in ständiger Bewegung die Zukunft ist."

Mit ungleich höherem Unsicherheitsfaktor als noch vor der Corona-Krise schickt der US-Medienriese in der Nacht auf Dienstag seine Streamingplattform in mehreren europäischen Ländern, darunter auch in Österreich, ins Rennen. Auf potenzielle Kunden wartet ein volles Film- und Serienpaket. Nutzer des neuen Streamingdiensts haben Zugriff auf Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und – ganz wichtig! – alle Folgen der Simpsons. In den USA konnten so in nur drei Monaten rund 28 Millionen Abonnenten gewonnen werden.

Üppige Bibliothek, wenige Originals

Die Bibliothek ist so üppig bestückt, weshalb sich Disney vorerst mit Originalserien im Vergleich zu seinen Mitbewerbern zurückhält. So gab das Medienunternehmen bekannt, im ersten Jahr 500 Millionen US-Dollar in die Eigenproduktionen investieren zu wollen. Davon entfielen allein 100 Millionen auf die ersten beiden Staffeln der Star Wars-Serie The Mandalorian.

Zum Vergleich: Netflix kalkuliert 2020 mit stattlichen 17 Milliarden US-Dollar für Eigenproduktionen. Gemäß der Firmenpolitik sind auch die Originalserien von Disney+ durchwegs familientauglich. Ab Dienstag erwarten diese Produktionen höchste Abrufraten:

Star Wars: The Mandalorian erzählt die Geschichte eines Kopfgeldjägers und Mandalorianers. Die zehn Episoden der ersten Staffel sollen 100 Millionen Dollar gekostet haben. Die Serie erfreut sich – nicht zuletzt dank der Kultfigur Baby Yoda – großer Beliebtheit. Die Fortsetzung soll noch heuer kommen. Noch mehr Star Wars bringt The Clone Wars, weitere Ableger, etwa Rogue One rund um Captain Cassian Andor und eine Obi-Wan-Kenobi-Serie sind im Werden.

High School Musical: The Musical erzählt von singfesten Schülerinnen und Schülern, die ein Musical aufführen wollen. Susi und Strolchi bringen als süße, sprechende Hündchen Freude in von Corona-Sorgen geplagte Eigenheime. In ebendiese Richtung schlägt Pick off the Litter: Entzückende Hundebabys machen eine Ausbildung zu Blindenführhunden.

Neben Abenteuer, Singsang und Tieren reiht Disney+ Wissensvermittlung hoch: In The World According to Jeff Goldblum stellt der Hollywood-Schauspieler neue Dimensionen von Alltagsobjekten vor. Die Gabel Forky stellt den Alltag betreffende Fragen. In den Dienst Disneys stellt sich The Imagineering Story mit Erklärvideos, etwa wie Themenparks entstehen. (Doris Priesching, 24.3.2020)

