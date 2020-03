Der finnische Hardwarehersteller HMD Global kann mit neuen Smartphone-Modellen aufwarten – und zwar gleich drei an der Zahl. Mit dem Nokia 8.3, Nokia 5.3 und Nokia 1.3 adressiert man allerdings unterschiedliche Zielgruppen.

5G

Das teuerste der neu vorgestellten Geräte ist das Nokia 8.3, und doch ist es im direkten Vergleich zu so manchem Mitbewerber noch immer relativ günstig. Gibt es doch um 650 Euro hier bereits 5G-Support. Nokia spricht dabei vollmundig vom "ersten wirklich globalen 5G Smartphone", womit man darauf anspielt, dass viele Geräte bisher nur die 5G-Netze einzelner Länder abdecken. HMD Global betont hingegen, dass man im Nokia 8.3 viele unterschiedliche Antennen verbaut habe, damit der 5G-Support auch praktisch überall klappt.

Das Nokia 8.3 Foto: Nokia

Ansonsten kann das Gerät mit einem 6,81-Zoll-Bildschirm (2.400 x 1.080 Pixel) aufwarten, der sich nicht zuletzt durch einen 120-Hz-Modus auszeichnet. Als Prozessor kommt ein Snapdragon 765G zum Einsatz, ein Chip der oberen Mittelklasse. Diesem stehen je nach Ausführung 6 oder 8 GB RAM zur Seiten, der lokale Speicherplatz liegt bei 64 bzw. 128 GByte und kann via MicroSD-Karte erweitert werden.

Kamera

Hinter der Hauptkamera steckt ein 64-Megapixel-Sensor mit Dual-LED-Flash und f/1.89. Zusätzlich gibt es noch eine Ultraweitwinkelojektiv mit einem 12 Megapixel-Sensor sowie eine eigene Makrokamera (2 Megapixel). Auch ein Tiefensensor zur Unterstützung von Porträtaufnahmen ist verbaut. An der Vorderseite soll ein 24-Megapixel-Sensor für ansprechende Selfies sorgen.

Dazu kommt dann noch ein Akku in der Größe von 4.500 mAh sowie ein Fingerabdrucksensor, der im Power-Button verbaut ist. Und sogar eine klassische Kopfhörerbuchse sowie ein integriertes Radio gibt es hier noch. Bis das Nokia 8.3 erhältlich ist, wird aber noch einige Zeit vergehen, HMD spricht derzeit nur vage von Sommer 2020.

Nokia 5.3

In eine komplett andere Kategorie fällt das Nokia 5.3: Um einen Preis von 209 Euro positioniert es sich in der unteren Mittelklasse. Eine Vierfachkamera gibt es mittlerweile aber sogar hier: Neben dem 13-Megapixel-Hauptsensor ist auch eine 5-Megapixel-Weitwinkel sowie eine 2-Megapixel-Makrokamera enthalten. Als vierte Kamera gilt dann wieder der schon erwähnte Tiefensensor. Auf der Vorderseite kommt dann noch ein Modell mit 8 Megapixel hinzu.

Nokia 5.3 Foto: Nokia

Das Display des Nokia 5.3 kommt auf 6,55 Zoll bei einer Auflösung von 1.600 x 720 Pixel. Als Prozessor kommt ein Snapdragon 665 samt 4 GByte RAM zum Einsatz. Der lokale Speicherplatz liegt bei 64 GByte, der Akku ist mit 4.000 mAh angegeben. Das Nokia 5.3 soll Anfang Mai erhältlich sein.

Android One

Verwirrung gab es bei beiden Geräten um die Softwareausstattung: War zunächst die Rede davon, dass sie ohne Android One ausgeliefert werden, gibt es nun eine Korrektur. Auch bei der neuen Hardwaregeneration werden die Updates also wieder in direkter Kooperation mit Google geliefert. Das Supportversprechen lautet dabei zwei große Versionssprünge sowie drei Jahre Sicherheitsaktualisierungen.

Nokia 1.3

Bliebe noch das Nokia 1.3, das die Produktpalette von HMD nach unten abrundet. Um gerade einmal 109 Euro gibt es hier ein Gerät mit 5,71-Zoll-Bildschirm (1.520 x 720 Pixel). Als Prozessor fungiert ein Snapdragon 215, es gibt nur 1 GB RAM sowie 16 GB lokalen Datenspeicher – zumindest aber einen MicroSD-Slot.

Nokia 1.3 Foto: Nokia

Android Go

Ausgestattet ist das Nokia 1.3 mit der speziell auf Low-End-Geräte optimierten Go-Variante von Android 10. Hier sind einige Google-Apps in abgespeckten Versionen zu finden. Neu dabei ist Camera Go, eine eigene Kamera-App von Google für Geräte dieser Kategorie, die sogar mit einem Porträtmodus mit Bokeh-Effekt aufwarten kann – etwas, das in dieser Preisklasse üblicherweise nicht gibt. Auf der Hardwareseite hat die Kamera einen 5-Megapixel-Sensor. Der Akku ist mit 3.000 mAh angegeben. Das Nokia 1.3 soll bereits in der ersten Aprilhälfte in den Handel kommen. (apo, 20.03.2020)