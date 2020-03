Holla, die Waldfee, hier ist ein Unglück im Anmarsch. Wer von Katastrophen noch nicht genug hat, ist hier gut aufgehoben: "Höhere Gewalt" bringt eine Familie an den Rand des Auseinanderbrechens: 23.55 Uhr auf One. Foto: One

Aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage kann es zu kurzfristigen Programmänderungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn wir diese nicht berücksichtigen konnten.

17.30 MAGAZIN

Bewusst gesund Themen zum Coronavirus: Die wichtigsten Fakten. / So schützen Sie ihre Atemwege. / Historische Epidemien. / Umgang mit der Krise. / So stärken Sie Ihr Immunsystem. Bis 18.20, ORF 2

20.15 ABSCHIED

Klingendes Österreich 200 Sendungen sind genug, sagt Wurzel-Sepp Forcher und heute zum Abschied nach drei Jahrzehnten Klingendes Österreich leise "Pfiateng". Tadelloser Job, Sepp, viele werden dein Heile-Welt-Programm vermissen, wir winken aus der Ferne. Bis 22.20, ORF 2

20.15 WITZEPARADE

Bundeswirtshausspiele Normal wäre an dieser Stelle das fröhliche Castingspiel mit verkleideten Sängerinnen und Sängern, aber was ist schon normal? Puls 4 macht mit The Masked Singer vorerst Pause und lässt stattdessen Lizz Görgl im freundschaftlichen, aber dennoch ehrgeizigen Wettkampf gegen Kristina Sprenger an treten. Bis 22.35, Puls 4

21.50 DOKUMENTATION

Der Blob Dieser schleimige Superorganismus stellt alles infrage, was der Mensch über intelligentes Leben zu wissen glaubt. Der faszinierende Einzeller ist quasi unsterblich, hat einen unstillbaren Appetit, kann komplexe Probleme lösen und zeigt erstaunliche Lern- und Kommunikationsfähigkeiten. Bis 22.45, Arte

22.00 GEISELHAFT

Verhandlungssache (The Negotiator, USA 1999, F. Gary Gray) Samuel L. Jackson als Chicagoer Polizist und Spezialist für Verhandlungen in Sachen Geiselnahmen, der selbst zum Kidnapper wird. Kevin Spacey als ambitionierter Kollege, der ihn nun zum Gespräch bitten muss. Soll heißen: Spacey und Jackson beim Telefonieren, immer nahe am Big Bang. Bis 0.10, ZDF neo

22.05 WESTERN

Bravados (USA 1958, Henry King) Einer der besten Western von Gregory Peck, der unter Henry Kings bewährter Regie einen einsamen Rachefeldzug startet: Vier Männer stehen im Verdacht, seine Frau ver gewaltigt und ermordet zu haben, und ein versteinerter Peck wähnt so lange das Recht auf seiner Seite, bis er am Ende nur noch Gott um Gnade anflehen kann. Als Wegbegleiter zieht einsam über ihm ein Adler seine Kreise, und die Wahrheit kann erst der großartige, verfolgte Henry Silva ans Tageslicht bringen.

Bis 23.40, SWR

22.10 ARCHIV

Der Herr Karl (Ö 1961) Der Herr Karl, Wiener Gelegenheitsarbeiter, schildert einem Lehrling in einem Monolog das Leben und die Philosophie eines Wiener Vorstadtbewohners in der Zeit von der Inflation bis zum Beginn der 60er-Jahre. Von Helmut Qualtinger und Carl Merz. Um 23.10 Uhr folgt ein von André Heller gestaltetes Porträt. Bis 0.45, ORF 1

23.55 LAWINE

Höhere Gewalt (Turist, S/F/N/DK 2014, Ruben Östlund) Wie ein Winterurlaub zum Krisenfall für einen Familienvater wird. Eine junge schwedische Familie macht Skiurlaub in den französischen Alpen. Doch ein unerwartetes Ereignis – eine vermeintliche Lawine und die Reaktion des Ehemanns – bringt die Familie an den Rand des Auseinander brechens. Bis 1.50, One

0.20 DIE LIEBEN VERWANDTEN

Escobar: Paradise Lost (F/S/B 2014, Andrea Di Stefano) Der Surfer Nick (Josh Hutcherson) findet in Kolumbien nicht nur seinen Traumstrand, sondern auch seine große Liebe. Marias Onkel ist Drogenboss Pablo Escobar (Benicio del Toro). Dieser behandelt Nick wie einen Sohn. Das kann nicht gutgehen. Bis 2.10, ORF 1