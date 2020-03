Tampa – Der Wechsel von Star-Quarterback Tom Brady zu den Tampa Bay Buccaneers ist perfekt. Am Freitag veröffentlichte der sechsmalige Super-Bowl-Gewinner bei Instagram ein Foto von sich bei der Unterzeichnung eines nach Klubangaben "mehrjährigen" Vertrages. Der neue Arbeitgeber des langjährigen Profis der New England Patriots präsentierte auf seiner Homepage ein Highlight-Video vom Football-Helden.

"Aufgeregt, demütig, hungrig. Wenn ich eine Sache über Football gelernt habe, dann ist es die, dass es niemanden interessiert, was du im vergangenen Jahr oder im Jahr davor getan hast", schrieb Brady: "Ich starte eine neue Footballreise und danke den Buccaneers für die Chance."

Tom Brady will eine neue Footballreise starten. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Brady, erfolgreichster Spieler in der Geschichte der Football-Profiliga NFL, hatte am Dienstag seinen Abschied von den Patriots nach 20 gemeinsamen Jahren bekannt gegeben. Am Mittwoch vermeldeten zahlreiche US-Medien, dass es den 42-Jährigen nach Tampa zieht.

Zweijahresvertrag mit Klausel

Bei den Buccaneers soll Brady für zwei Jahre unterschrieben haben und 25 Millionen Dollar (23,5 Millionen Euro) pro Saison erhalten. Außerdem erhält der Vertrag laut Medienberichten eine Klausel, wodurch der Spielmacher nicht getradet werden darf. Brady löst bei den Bucs Jameis Winston als Nummer eins auf der Spielmacherposition ab.

"Tom ist der erfolgreichste Quarterback der Ligageschichte, aber das Besondere an ihm ist seine Fähigkeit, andere um ihn herum besser zu machen", sagte Buccaneers-Trainer Bruce Arians: "Ich habe das Privileg, mit einem der besten Passwerfer unseres Sports zu arbeiten. Er gibt uns die Führung, die Haltung und die Arbeitsmoral, die notwendig sind, um unser Ziel zu erreichen und einen weiteren Titel zu holen."

2019 führte Brady die Patriots zum Titel. Foto: REUTERS/Mike Segar

Auszeichnungen und Rekorde

Der in Kalifornien geborene Brady wurde in seiner Zeit bei den Patriots viermal zum wertvollsten Spieler (MVP) des Super Bowls gekürt. Dreimal erhielt er die Auszeichnung nach der regulären Saison (2007, 2010 und 2017). Brady hält in der NFL mehrere Rekorde, unter anderem ist er der älteste Spielmacher, der den Super Bowl gewann. Mit 41 Jahren führte er New England durch einen Sieg gegen die Los Angeles Rams im vergangenen Jahr zum Titel. Seine neun Finalteilnahmen sind ebenfalls bislang unerreicht.