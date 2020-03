Foto: fatih aydogdu

Was ist "das Klima" und was "das Wetter"?

Wenn du einen kurzen Blick aus dem Fenster wirfst, kannst du schnell erkennen, ob draußen die Sonne scheint oder der Himmel trüb ist. Du siehst auch, ob es regnet oder scheint. Wenn du das Fenster aufmachst oder vor die Tür gehst, wirst du auch gleich merken, ob es kalt oder warm ist. Zusätzlich messen Meteorologen – das sind Wetterexperten – mit speziellen Geräten die Luftfeuchtigkeit oder den Luftdruck. Wenn man diese Beobachtungen über einen längeren Zeitraum festhält, kann man anschließend feststellen, welches Klima an einem bestimmten Ort herrscht. Dafür muss man aber viele Wetterdaten über mehrere Jahrzehnte sammeln.

Unser Klima ist gemäßigt

Forscher und Wetterexperten, die über längere Zeit das Wetter überall auf der Erde beobachtet und beschrieben haben, haben unseren Planeten in mehrere Klimazonen eingeteilt. Wir hier in Österreich leben in der gemäßigten Zone. Das heißt, dass es bei uns mal Regen und mal Schnee gibt und dass es mal sehr heiß sein kann und dann auch wieder sehr warm. Wir spüren einen eindeutigen Wechsel der vier Jahreszeiten: Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Wir können beobachten, wie sich mit den Jahreszeiten die Natur verändert. Besonders gut sieht man das an Laubbäumen, die jetzt gerade aus dem Winterschlaf erwachen und grüne Blätter bekommen. Der Winter ist bei uns nämlich gerade zu Ende gegangen, und eine neue Jahreszeit fängt an.

Foto: fatih aydogdu

Der Frühling ist da, die Natur erwacht!

Der sogenannte astronomische Frühlingsanfang fiel heuer auf den 20. März. Manchmal beginnt der Frühling aber auch am 21. und selten aber doch schon am 19. März.

Du hast sicher schon bemerkt, dass es seit einiger Zeit am Abend etwas länger hell ist, in der Früh die Vögel zwitschern und die Sonne immer öfter herauskommt. Das sind alles Zeichen dafür, dass langsam der Frühling kommt. Die Natur hält sich allerdings nicht genau an den Kalender, und so kann es auch nach dem Beginn des Frühlings schneien oder ganz schön kalt werden – wie an diesem Wochenende.

In manchen Kulturen wird der Frühlingsanfang mit einem Fest begangen. Im Iran zum Beispiel feiert man gerade Nouruz, das persischen Neujahrsfest. (os, 21.3.2020)