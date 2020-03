DER STANDARD

Am vergangenen Montag trat das "Corona-Gesetz" in Österreich in Kraft, das unter anderem Ausgangsbeschränkungen, das Schließen von öffentlichen Orten wie Spielplätzen und Restriktionen im Handel und in der Gastronomie mit sich brachte. Damit soll die Ausbreitung von Covid-19 verlangsamt werden. Wie die Maßnahmen der Regierung nach fünf Tagen wirken, sehen Sie im Video. (Antonia Titze, Maria von Usslar, 21.3.2020)