Wien – Die Wiener Polizei spielt bei ihren Streifenfahrten in Wien seit Freitagabend um 18.00 Uhr das Lied "I am from Austria" von Rainhard Fendrich. "Es ist eine charmante Art Danke an alle zu sagen, die mithelfen und zuhause bleiben", hieß es seitens der Polizeipressestelle zur APA. Die Aktion soll zumindest bis über das Wochenende fortgesetzt werden.

Die Rückmeldungen am Freitag seien extrem positiv gewesen: "Kollegen haben berichtet, dass Menschen wirklich abgegangen und mitgesungen haben", berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Am Samstagabend werde die Aktion auch auf den Social-Media-Kanälen der Polizei übertragen.

Auf diesen Kanälen gab es freilich auch kritische Reaktionen auf den Aufmunterungsversuch der Polizei. "Realität und Satire sind nicht mehr zweifelsfrei unterscheidbar", meint etwa der Musiker und Journalist Walter Gröbchen:

Andere würden sich zumindest unterschiedliche und auch mehrsprachige Lieder wünschen:

Dem FPÖ-Landtagsabgeordneten Leo Kohlbauer gefällt es jedenfalls:

Zur Erinnerung: Vor nicht allzulanger Zeit hat der Manager von Rainhard Fendrich noch die FPÖ geklagt, weil der Song bei Auftritten vom damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache verwendet wurde.

Der Musiker selbst hat sich unterdessen auch von zuhause gemeldet und die Arbeit von Ärzten, Krankenschwestern und der Regierung in der Corona-Krise gelobt. Von ihm gibt es das Original ohne Streifenwagen:

(red, APA, 21.3.2020)