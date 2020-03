In Zagreb sind wegen Corona momentan wenige Menschen auf den Straßen.

Foto: EPA/ANTONIO BAT

Zagreb – Zwei mittelstarke Erdbeben in einer Abfolge von etwas mehr als einer halben Stunde haben Sonntagfrüh in der kroatischen Hauptstadt Zagreb schwere Schäden angerichtet. Ein Kind ist laut kroatischen Behörden lebensgefährlich verletzt. Zuerst gab das kroatische Gesundheitsmnisterium an, dass ein Kind getötet worden sei und korrigierte die Angabe dann. Dutzende Menschen erlitten außerdem Verletzungen, berichtete das Nachrichtenportal 24sata.hr.

Medien zufolge fielen Ziegel von den Dächern, Fassaden bekamen Risse, Mauern stürzten ein, und Trümmer beschädigten parkende Autos. Auch die Kathedrale im Zentrum, das Wahrzeichen der Stadt, wurde beschädigt – eine der beiden Turmspitzen fiel aus mehr als 100 Metern Höhe zu Boden.

Slowenien gab an, dass das einzige Atomkraftwerk des Landes, Krskon nicht beschädigt oder in anderer Weise betroffensei.



Das European-Mediterranean Seismological Centre gab die Stärke des ersten Bebens um 6.24 Uhr mit 5,3, die des zweiten Bebens um 7.01 Uhr mit 5,0 an. Die Zentren der beiden Beben lagen sieben beziehungsweise zehn Kilometer nördlich von Zagreb.

Das Beben war auch im italienischen Friaul zu spüren. Es weckte bei italienischen Facebook-Usern Erinnerungen an das Jahr 1976, als durch eine Erdbebenserie in Friaul-Julisch Venetien 990 Menschen starben und über 110.000 obdachlos wurden. (APA, red 22.3.2020)