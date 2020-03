Komplette Seite des Ministeriums war am Samstag stundenlang nicht erreichbar

Die aktuellen Zahlen für die SARS-CoV-2-Pandemie in Österreich sind online wieder verfügbar. Foto: DER STANDARD/Pichler

Eine wichtige Anlaufstelle im Netz für Informationen zur Coronavirus-Pandemie in Österreich ist der Internetauftritt des Sozial- und Gesundheitsministeriums. Dort werden auch zwei Mal täglich – zwischen 8 und 9 sowie 15 und 16 Uhr – die jeweils aktuellsten Fallzahlen der Gesundheitsbehörden veröffentlicht.

Stundenlang offline

Am Samstag berichteten jedoch zahlreiche Internetnutzer, das Portal nicht aufrufen zu können. Seitens ihrer Browser wurde eine Zeitüberschreitung gemeldet. Das bedeutet, dass die Server des Ministeriums schlicht nicht auf Verbindungsanfragen geantwortet hatten – die komplette Website und nicht nur das Coronavirus-Portal waren nicht erreichbar.

Am späteren Abend war die Seite schließlich wieder online. Auch die aktuellen Fallzahlen sind seitdem wieder abrufbar. Was den Ausfall verursacht hat, ist derzeit nicht bekannt. Erst am Freitag war bekannt geworden, dass die Coronavirus-Infoseite ein Datenleck aufwies und mehr Informationen preisgab, als notwendig wäre. (gpi, 22.03.2020)