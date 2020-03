Ubisofts Open World-Abenteuer "Watchdogs" ist derzeit kostenlos im Epic Store zu haben. Foto: Screenshot

Die in vielen Ländern verordnete Selbstisolation sorgt nicht nur für vermehrte Nachfrage bei Streamingdiensten. Zahlreiche Menschen haben offenbar auch Videospiele als Hobby wiederentdeckt, zeigen zumindest die aktuellen Zahlen der Distributionsplattform Steam.

Wer sich die Zeit vertreiben will, findet derzeit auch eine Reihe von sonst kostenpflichtigen Games, die derzeit kostenlos zu bekommen und behalten sind. Dabei finden sich auch Titel, die nicht nur unter Windows, sondern auch auf macOS und Linux laufen. Ein Überblick zu Steam, dem Epic Store und Gog.com.

Steam

Eine bunte Mischung aus großen AAA-Games und Indietiteln ist auf Valves Plattform zu finden. Der bekannteste Titel ist wohl der Tomb Raider-Reboot (Windows, Mac, Linux) aus dem Jahr 2013. Das Spiel hat anno dazumal sehr positive Pressekritiken erhalten und schneidet auch unter den Steam-Nutzern gut ab. Ebenfalls mit Heldin Lara Croft in der Titelrolle, aber in isometrischer Ansicht und inklusive Koop-Modus für vier Spieler präsentiert sich Lara Croft and the Temple of Osiris (Windows), das gemischtes Feedback bekommen hat.

Multiplayer-Schießereien der eher durchgeknallten Sorte gibt es bei Goat of Duty (Windows), das derzeit noch im Early Access steckt. Drei bis acht Spieler können mithilfe ihres Smartphones bei Drawful 2 (Windows, Mac, Linux) um die Wette zeichnen. Schnelle und irre Wettkämpfe für bis zu vier Teilnehmer bietet Headsnatchers (Windows). Und wer auch digital derzeit ein wenig Social Distancing braucht, kann sich im 2018 erschienen Einzelspieler-Abenteuer Deiland (Windows, Mac) austoben.

Epic

Im Epic Store fährt man auch weiterhin das gewohnte Programm regelmäßiger Gratistitel. Wer als Hacker das dystopische Chicago erforschen und finsteren Machenschaften auf die Schliche kommen möchte, erhält noch bis zum 26. März die Gelegenheit, sich Ubisofts Watchdogs (Windows) zu sichern. Brilliant verwirrend wird es hingegen im toll erzählten Erkundungs-Game Stanley Parable (Windows).

Gog

Unter dem Slogan "Stay at Home" ("Bleib‘ daheim") hat Gog.com gleich 27 großteils ältere Games gesammelt, die man sich gratis holen kann. Rollenspielfreunde können sich etwa in mehrere Teile der Ultima-Reihe vorwagen, Freund klassischer Point-and-Click-Abenteuer finden Perlen wie Beneath A Steel Sky. Wer Plattform-Games mag, sollte sich Jill of the Jungle ansehen. Die unterstützten Plattformen sind je nach Spiel unterschiedlich, ein guter Teil ist aber sowohl für Windows, macOS als auch Linux verfügbar. (gpi, 22.03.2020)