Covid-19

Parteienstreit blockiert das US-Konjunkturpaket gegen die Coronakrise

Die Demokraten kritisieren, dass zu viel Hilfsgelder für die Industrie vorgesehen sind. New York ist der US-Corona-Hotspot. Kanada sagt die Teilnahme an Olympischen Spielen in Japan ab. Gesundheitsminister Anschober will in den kommenden Tagen mehr testen