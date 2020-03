Außerdem Kabarett mit Lukas Resetarits und Josef Hader, Brigitte Bardot in "Die Wahrheit" und das Daniel-Spoerri-Porträt "Dieser Film ist ein Geschenk"

Ein altes Fahndungsblatt führt den Ermittler auf die Spur einer Mordserie: Claus Holm als Kommissar in "Nachts, wenn der Teufel kam", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Beta Film

20.15 KRIMINALFILM

Nachts, wenn der Teufel kam (D 1957, Robert Siodmak) In den USA zeichnete der vor den Nazis geflüchtete deutsche Regisseur Robert Siodmak mit Filmen wie The Killers für etliche Hauptwerke des Film noir verantwortlich. Mit Nachts, wenn der Teufel kam drehte er nach seiner Rückkehr nach Deutschland einen nicht weniger bemerkenswerten Kriminalfilm, in dem ein geistig Zurückgebliebener (Mario Adorf) während der Nazizeit für eine Frauenmordserie verantwortlich gemacht wird. Bis 21.55, Arte

20.15 COMICVERFILMUNG

The Dark Knight (USA 2008, Christopher Nolan) Der britische Regisseur Christopher Nolan dunkelte das Batman-Universum deutlich ab. The Dark Knight ist der mittlere Teil seiner fulminanten Trilogie mit Christian Bale in der Hauptrolle. Bis 23.10, ATV

21.05 KABARETT

Lukas Resetarits & Josef Hader ORF 3 wartet mit zwei heimischen Kabarettgrößen auf: Zuerst weigert sich Lukas Resetarits in Unruhestand, in Pension zu gehen, dann lässt Josef Hader um 23.20 in Hader muss weg seine Bühnenfigur sterben. Bis 1.35, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Bei Christoph Feurstein steht die Sendung unter dem Motto Corona: Leben mit Einschränkung. / Heldinnen und Helden der Krise. / Die Verlierer der Krise. / Prominente in der Krise. / Verändert das Virus unsere Zukunft? Bis 22.00, ORF 2

21.55 GERICHTSDRAMA

Die Wahrheit (La vérité, F/I 1969, Henri-George Clouzot) Brigitte Bardot als schöne, freigeistige Dominique, die aus der Provinz zu den Pariser Bohemiens flüchtet und des Mordes angeklagt vor Gericht endet. Mit Die Wahrheit hielt Henri-George Clouzot (Lohn der Angst) einer bigotten Gesellschaft den Spiegel vor und stachelte Bardot zur besten schauspielerischen Leistung ihrer Karriere an. Bis 0.00, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Viren – ein Synonym für Veränderung Von Youtube-Lesekanälen und Streaming-Konzerten bis zu Ausstellungen auf Instagram – die Kulturszene entwickelt neue Strategien im Umgang mit dem Coronavirus. Im Anschluss geht es um 23.30 um die ukrainische Schriftstellerin Marjana Gaponenko – Die Zauberin von Oz. Bis 0.00, ORF 2

0.00 DOKUMENTARFILM

Dieser Film ist ein Geschenk (A 2019, Anja Salomonowitz) Der Schweizer Künstler Daniel Spoerri fabriziert Kunstwerke aus gefundenen Objekten. Die österreichische Filmemacherin Anja Salomonowitz hat ihm mit Dieser Film ist ein Geschenk ein wunderbares Porträt voll erhellender Gedankensprünge gewidmet. Bis 1.15, ORF 2

