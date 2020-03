996.000 Seher verabschiedeten sich am Samstag von Sepp Forcher. Christoph Waltz' "Fidelio" brachte es am Freitag auf 195.000 Zuschauer

Sepp Forcher vor dem Dachstein. Foto: ORF/Heribert Senegacnik

Wien – Zum 200. und letzten Mal begrüßte Sepp Forcher am Samstagabend auf ORF 2 sein Publikum bei "Klingendes Österreich". Im Schnitt verfolgten laut Angaben des ORF 996.000 Seher die Abschiedsfolge, die in allen neun Bundesländern und in Südtirol gedreht wurde. Der Marktanteil erreichte 26 Prozent – ein Höchstwert seit Dezember 2003.

Weit mehr Menschen, als im Theater an der Wien Platz gehabt hätten, haben am Freitagabend die ORF-Übertragung einer Probenaufzeichnung von Christoph Waltz' "Fidelio"-Inszenierung verfolgt. Unter der TV-Regie von Felix Breisach wurde die Aufzeichnung ohne Publikum während der Proben unter Einhaltung der damals von der Regierung erlassenen Sicherheitsvorkehrungen aufgenommen. Die Fernsehübertragung auf ORF 2 verfolgten im Schnitt 195.000 Zuseher bei einem Marktanteil von 11 Prozent. (APA, red, 22.3.2020)