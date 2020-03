"Ballauf und Schenk müssen nicht viel machen", schreibt Birgit Baumann im TV-Tagebuch des STANDARD. Die eindringlichen "Familien"-Szenen würden für sich sprechen. "Es ist ein starker Tatort, der in schwieriger Zeit unbarmherzig daran erinnert, dass es nebst Corona auch noch sehr viel anderen Kummer in der Gesellschaft gibt", so Baumann.