Spielt gerne vor Gefängnisinsassen auf: Joaquin Phoenix als Country-Outlaw Johnny Cash im formidablen Biopic "Walk the Line", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Twentieth Century Fox Film Corporation

Aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage kann es zu kurzfristigen Programmänderungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn wir diese nicht berücksichtigen konnten.

9.05 MATINEE

Königin Josefine – Die Hawelkas und ihr Café Ihre Gäste empfing sie zu ihrem Tod vor 15 Jahren im prall gefüllten Café schon am Eingang, drinnen warteten Kaffee und wunderbare Buchteln. Porträt der der legendären Josefine Hawelka.

Bis 10.00, ORF 2

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Kardinal Christoph Schönborn Fragen stellen Doris Helmberger-Fleckl (Die Furche) und Simone Stribl (ORF). Die Sendung wird live aus dem Erzbischöflichen Palais in Wien übertragen.

Bis 12.00, ORF 2

13.30 WESTERN

Faustrecht der Prärie (My Darling Clemen tine, USA 1946, John Ford) Henry Fonda als Wyatt Earp, der sich anschickt, den Tod seines Bruders zu rächen. Nicht nur die Szene, in der er auf der Veranda mit einem Stuhl balanciert, machen John Fords Western zu einem der schönsten Filme überhaupt. Bis 15.05, 3sat

13.55 ANIMATIONSFILM

Findet Nemo (Finding Nemo, USA 2003, Andrew Stanton, Lee Unkrich) Clownfisch Nemo wird entführt, sein ängstlicher Vater Marlin bricht auf, um ihn wiederzufinden. Ein Animationsfilm, auf den sich alle einigen können. Bis 15.25, ORF 2

15.40 DOKUMENTATION

Max Klinger – Die Macht des Weibes Für seine Beethovenskulptur in der Wiener Secession wurde er gefeiert, dann lange vergessen. Wer war dieser schon zu Lebzeiten umstrittene Künstler? Bis 16.35, Arte

20.15 BIOPIC

Walk the Line (USA/D 2005, James Mangold) Die Musik wummert von der Bühne in den Backstagebereich, wo ein fahriger Johnny Cash lauert. James Mangolds brillantes Biopic über die frühen Jahre der von Joaquin Phoenix verkörperten Country-Ikone ist voll eindringlicher Momente wie diesem. Eine Doku über einen von Cashs legendären Gefängnisauftritten, in diesem Fall im Tennessee State Penitentiary, Nashville, im Jahr 1976, gibt es im Anschluss um 22.25 zu sehen: Johnny Cash: Behind Prison Walls. Bis 22.25, Arte

20.15 MYSTERY-SERIE

Freud (6–8) (A 2020, Marvin Kren) Robert Finster als junger Sigmund Freud, der im dekadenten Wien immer mehr in die Rolle des Detektivs schlüpft. Staffelfinale.

Bis 22.50, ORF 2

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Testen, schützen, helfen – Wie stark ist unser Gesundheitssystem? Die Gäste von Claudia Reiterer sind per Skype zugeschaltet: Rudolf Anschober (Gesundheitsminister), Thomas Stelzer (Landeshauptmann Oberösterreich), Arno Kompatscher (Landeshauptmann Südtirol), Monika Redlberger-Fritz (Virologin), Cornelia Tschanett (Ärztin). Bis 23.05, ORF 2