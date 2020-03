Auf geht’s in Woche 2 des Ausnahmezustands, wir sind wie immer für euch da mit den News:

[Corona-Livebericht] EU-Gesundheitsminister beraten am Montag in Videokonferenz über Vorgehen gegen Coronavirus

[Mieten] Wenn durch die Corona-Krise das Geld zum Wohnen fehlt

[International] Deutschland beschließt Kontaktsperre, Merkel in häuslicher Quarantäne.

Italien erhöht den Druck, um Trendumkehr bei Corona-Erkrankungen zu erreichen.

Kroatien: Zagreb zwischen Beben und Virus.

[Kommentar] In der Not zeigt sich auch der autoritäre Charakter.

Gastbeitrag: Wie Corona-Tests viel effizienter werden könnten.

[Sport] ÖOC-Generalsekretär Mennel: "Vorzeitige Olympia-Absage hilft niemandem".

[Etat] "Sofort außer Dienst": ORF-Mitarbeiter dürfen nicht mehr freiwillig für Rettung arbeiten.

[Wetter und zum Tag in einem] Heute ist Welttag der Meteorologie, hier also das Wetter: Nach einem strahlend sonnigen Tagesbeginn tauchen in der Osthälfte Österreichs tagsüber nochmals einige dichte Wolkenfelder auf. Mitunter sind im Bergland sogar kurze Schneeschauer möglich, oft bleibt es aber trocken. Durchwegs sonnig ist es hingegen von Vorarlberg bis nach Osttirol. Der Wind weht teils lebhaft, in den östlichen und südöstlichen Landesteilen mitunter auch kräftig aus Nord bis Nordost. 1 bis 7 Grad im Schnitt.