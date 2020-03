Illustration: Marie Jecel

Was machen Programmiererinnen und Programmierer?

Computer sind ziemlich dumm. Sie können nur das, was du schon in der Volksschule lernst: Zahlen addieren, vergleichen und sich Zahlen merken. Außerdem machen sie nur exakt das, was man ihnen anschafft. Diese Befehle brauchen sie in Nullen und Einsen, alles andere verstehen sie nicht. Im Alltag wäre es ziemlich unpraktisch, wenn wir immer Millionen Zahlen eingeben müssten, um ein Video anzusehen oder eine Nachricht zu senden. Deshalb gibt es Programmiererinnen und Programmierer, die unsere Befehle – etwa Mausklicks oder Bildschirmtippser – in Maschinensprache übersetzen.

Illustration: Marie Jecel

Ist das nicht irre kompliziert?

Zum Glück muss kein Programmierer seinen Code in Nullen und Einsen schreiben. Dafür gibt es Programmiersprachen. Sie sind viel einfacher als Maschinensprache, aber etwas schwieriger als die Sprache, in der wir Menschen schreiben und sprechen. Man muss sie deshalb lernen wie eine Fremdsprache, manche sind einfacher als andere. Weiter unten findest du Programmiersprachen, die besonders leicht zu lernen sind.

Illustration: Marie Jecel

Warum ist das so wichtig?

Alles, was du auf deinem Laptop oder Smartphone (das auch ein Computer ist) machst, hat jemand programmiert. Viele Computerprogramme helfen uns im Alltag, zum Beispiel um von zu Hause aus lernen, zu arbeiten oder mit unseren Freunden chatten zu können. Außerdem brauchen wir Programme, um neue Medikamente zu entdecken, die Umwelt zu schützen oder das Weltall besser zu verstehen.

Illustration: Marie Jecel

Wo du jetzt coden lernen kannst

Scratch ist eine sehr einfache Programmiersprache, mit der du Spiele oder Animationen machen kannst – und noch viel mehr. Dazu musst du keine einzige Zeile Code selbst schreiben, sondern nur bunte Blöcke aneinanderreihen. Auf der Plattform von Scratch kannst du deine Programme sogar mit anderen teilen und sie gemeinsam verbessern.

scratch.mit.edu

ScratchJR ist noch einfacher als Scratch und für Kinder von fünf bis sieben Jahren gemacht. Im Gegensatz zu Scratch musst du hier nicht einmal lesen können. Mit ScratchJR lassen sich kleine Spiele oder interaktive Geschichten programmieren. p scratchjr.org

Acodemy, eine österreichische Programmierschule, startet heute, Montag, einen täglichen, kostenlosen Scratch-Programmierkurs für Kinder. Der Livestream findet jeden Tag ab 13.30 auf Twitch statt.

acodemy.at

Illustration: Marie Jecel





Code.org bietet fast unendlich viele Programmier spiele und -übungen für Kinder und Jugendliche von vier bis 18 Jahren. Du kannst sogar mit Prinzessin Elsa, den Angry Birds oder in der Minecraft-Welt programmieren!

code.org



Codecombat ist ein Spiel, in dem man in einer Fantasiewelt Edelsteine sammeln und Gegner besiegen muss. Das macht man nicht mit Maus oder Tastatur, sondern mit Programmierbefehlen in Python oder Javascript, zwei sehr verbreiteten Programmiersprachen. Für das Spiel sollte man ein bisschen Englisch können. codecombat.com

(Philip Pramer, 23.3.2020)