Soll auf Wunsch der Politik Belastung des europäischen Internets senken – Netflix, Youtube und Co haben bereits reduziert

Disney+: ab Dienstag auch in Österreich und Deutschland – mit Einschränkungen. Foto: Disney

Am Dienstag betritt ein neuer Herausforderer den europäischen Streamingmarkt: Disney+ soll Netflix, Amazon Prime und Co ordentlich Konkurrenz machen. Doch die aktuelle Situation rund um das Coronavirus führt dazu, dass der Start in einer technisch leicht abgespeckten Version erfolgt.

Reduktion

Disney+ wird in Deutschland und Österreich mit einer reduzierten Bildqualität an den Start gehen, bestätigt das Unternehmen in einer kurzen Stellungnahme. Konkret soll die Bitrate der Videos reduziert werden, um die verbrauchte Bandbreite um mindestens 25 Prozent zu senken.

Damit folgt Disney einem Wunsch der europäischen Politik: EU-Kommissar Thierry Breton hatte die Streaminganbieter in der Vorwoche gebeten, ihren Bandbreitenverbrauch zu reduzieren, um eine Überlastung europäischer Netze zu verhindern. Dabei sorgt er sich vor allem darum, dass die starke Steigerung der Heimarbeit und eine gleichzeitige Zunahme beim Videostreaming zu Engpässen führen könnte. Und hier wolle man nun eben priorisieren.

Gemeinsam

Diesem Aufruf sind in den vergangenen Tagen bereits praktisch alle großen Anbieter gefolgt: Nach Netflix und Youtube haben mittlerweile auch Amazon und Apple eine Reduktion der von ihren Diensten verursachten Bandbreite angekündigt. Dabei wählt man unterschiedliche Wege: Während etwa Netflix ebenfalls auf eine verminderte Bitrate setzt, haben sich Youtube und Apple TV+ dazu entschlossen, die Auflösungen zu reduzieren – zumindest in der Standardeinstellung.

Ob all das auch wirklich notwendig ist, ist eine andere Frage. Immerhin finden Filmstreaming und Videokonferenzen üblicherweise zu unterschiedlichen Tageszeiten statt. Zudem hatten etwa österreichische Provider zwar betont, dass es derzeit einen deutlichen Anstieg bei der Internetnutzung gebe, man aber trotzdem ausreichend Kapazitäten habe.

Bei Disney will man nun jedenfalls die Situation weiter beobachten. Sollte es tatsächlich zu Engpässen im europäischen Internet kommen, könnte man die Bitrate noch weiter reduzieren, heißt es.

Frankreich

Damit steigen österreichische und deutsche Disney+-Interessenten aber ohnehin noch vergleichsweise gut aus. So wurde der Start des Dienstes in Frankreich angesichts der aktuellen Situation um zwei Wochen auf den 7. April verschoben. (apo, 23.3.2020)