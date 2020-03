Covid-19

Gesundheitsminister Anschober will Corona-Testkapazitäten massiv ausbauen

Spitalspersonal soll so in Zukunft regelmäßig getestet werden können. Kanada hat die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Japan abgesagt, und in den USA lähmt ein Parteienstreit die Beschlüsse für ein Konjunkturpaket