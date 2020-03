Foto: Screenshot

Liebe Leserinnen und Leser,

weltweit fahren Regierungen die Überwachungsgeschütze auf und spionieren ihre Bürger vermehrt aus – mit dem Ziel, das Coronavirus zu stoppen. Auch die deutsche Regierung erwägt anscheinend die Überwachung von potenziell Corona-Infizierten. Ein Gesetzesentwurf, der Smartphone-Überwachung vorsieht, wurde nach massiver Kritik jedoch zurückgezogen. Der Vorschlag soll bis Ostern überarbeitet werden. Zudem zeigt das Coronavirus, wie wichtig ein kostenloser Internetzugang wäre. Amazon-Lieferungen könnten sich künftig verspäten, denn der Konzern stellt in mehreren Ländern darauf um, Güter des täglichen Bedarfs zu priorisieren. Wir erklären, wie das Forschungsprojekt Folding@home die stärksten Supercomputer ausgestochen hat. Am Dienstag startet Disney+ in Europa. Wir erklären, wie das Coronavirus dem Streamingdienst den Start erschwert.

[Netzpolitik] Deutsche Regierung erwägt Überwachung von potenziell Corona-Infizierten

[Online-Versand] Warum Amazon-Lieferungen bald einen Monat dauern könnten

Innovation] Auch dank Gamern: Forschungsprojekt Folding@home sticht stärkste Supercomputer aus

[Weitblick] Das Coronavirus zeigt, wie wichtig ein kostenloser Internetzugang wäre

[Start] Disney+: Streamingdienst startet in Europa mit schlechterer Bildqualität

[Abschied] Das war Telering – die Mobilfunkmarke verschwindet vom Markt

[Kreativ] Coronavirus-Isolation: US-Talkshow wird jetzt mit dem iPhone aufgenommen

[Achtung] Coronavirus: Warnung vor russischen Fake-News

Viel Vergnügen beim Lesen und bis morgen!