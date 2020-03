Social Distancing muss nicht heißen, dass man von seinem Freundeskreis abgeschnitten ist. Wie bleiben Sie mit den wichtigen Menschen in Ihrem Leben – die nicht im selben Haushalt leben – in Kontakt?

Ein virtuelles Bussi. Foto: gettyimages/istockphoto/Zinkevych

Vorausgesetzt, man wohnt nicht im selben Haushalt, sieht man dieser Tage leider nur recht wenig von lieben Freunden und Familienmitgliedern. Da kann man sich schnell einmal alleine fühlen – wenn, ja, wenn da nicht die Segnungen moderner und auch schon recht altbewährter Technologien wären. Denn was wäre die Selbstisolation ohne regelmäßige stundenlange Telefonate? Wem das nicht reicht, dem steht die Videotelefonie zur Verfügung: After-Work-Verabredungen mit einem starken Drink, gemeinsames Brunchen, Spieleabende oder gemeinsames Kochen, so wie bei dieser Instagram-Userin, werden so leicht möglich:

Und schon fühlt man sich in der Isolation eigentlich gar nicht mehr so isoliert.

Wie halten Sie Kontakt mit den Leuten, die Ihnen wichtig sind?

Wie geht es Ihnen damit? Und welche kreative Art der Verabredung haben Sie schon ausprobiert? Über welche Kanäle funktioniert es bei Ihnen am besten? Teilen Sie Ihre Geschichten und Tipps im Forum! (aan, 24.3.2020)