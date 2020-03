Personen, die mit Coronavirus-Patienten in Kontakt gekommen sind, sollen anhand von Geodaten von Mobiltelefonen verfolgt werden können

Foto aus einem Coronavirus-Testcenter aus in St. Petersburg. Foto: AFP

Russland will Personen überwachen, die mit Coronavirus-Patienten in Kontakt gekommen sind. Der russische Premierminister Michail Mischustin gibt den Behörden fünf Tage Zeit, um ein System zu entwickeln, wie solche Personen anhand von Geodaten von Mobiltelefonen verfolgt werden können. Dabei würden Menschen Informationen erhalten, wenn sie mit jemandem in Kontakt gekommen sind, der infiziert ist.

Die gleichen Informationen würden an spezielle regionale Behördeneinrichtungen weitergeleitet, die zur Bekämpfung der Pandemie aufgebaut wurden. Russlands Präsidialamt bezeichnete die Maßnahme als legal. (APA, 23.03.2020)