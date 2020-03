Bereits in wenigen Tagen stellt einer der größten Smartphone-Hersteller der Welt seine neueste Hardwaregeneration vor. Doch die Vorzeichen für Huawei könnten kaum schwieriger sein. Da wäre einerseits der weiter schwelende Konflikt mit der US-Regierung, vor allem aber lässt der Coronavirus derzeit die Smartphone-Verkäufe weltweit einbrechen – und zieht auch fast die gesamte öffentliche Aufmerksamkeit auf sich.

Durchsetzungsvermögen

Huawei will sich von all dem aber nicht beeindrucken lassen, und behält seinen Zeitplan bei. Doch was man da am Donnerstag in einem Online-Event präsentieren will, dürfte für die meisten ohnehin keine große Überraschung mehr sein. Immerhin sind im Vorfeld nicht nur Produktfotos durchgesickert, jetzt gibt es auch noch die zugehörigen Spezifikationen für P40 und P40 Pro.

P40

Das Huawei P40 wird wie gewohnt das kleinere – und auch schwächere – der beiden Modelle. Es ist mit einem 6,1-Zoll-Display ausgestattet. Was bei den vorliegenden Rendergrafiken allerdings auffällig ist, ist ein recht großer Punchhole-Ausschnitt für die Frontkamera. Dieser erinnert an Samsungs Vorjahres-Flaggschiff, das Galaxy S10+. Trotzdem soll es den aktuellen Leaks zur Folge hier nur eine 32-Megapixel-Frontkamera geben.

Interessanter ist wie gewohnt das Kamera-Setup an der Rückseite. Neben der Hauptkamera mit 50 Megapixel soll es auch eine Telefotokamera mit 16 Megapixel geben, die mit 30x Zoom aufwarten kann. Auch ein 8-Megapixel-Sensor, der wohl für die Ultraweitwinkelkamera genutzt wird, wurde verbaut. Dazu kommt ein eigener Bildverarbeitungsprozessor. Der Akku soll 3.800 mAh groß sein, als Prozessor läuft ein Kirin 990 mit 5G-Support.

P40 Pro

Dicker trägt Huawei dann noch beim P40 Pro auf. Dieses weist ein 6,58-Zoll Display auf, das nach allen Seiten abgerundet sein soll. Der große Punchhole-Auschnitt verbleibt zwar, dafür geht hier das Display wirklich fast überall komplett an den Rand. Lediglich in den Ecken ist ein schwarzer Rahmen zu sehen. Den Kameraaufbau nennt Huawei "Leica Ultra Vision Quad Cam". Neben dem 50-Megapixel-Hauptsensor gibt es hier laut dem Leak noch Kameras mit 40 und 12 Megapixel sowie einen Time-of-Flight-Sensor. Bei der Zoom-Kamera gibt es wieder einen Periskopaufbau, der 50x Zoom erlauben soll. Die Frontkamera soll ebenfalls 32 Megapixel haben, dazu gibt es einen Tiefensensor für bessere Porträtbilder.

Das P40 Pro soll mit einem 4.200 mAh-Akku ausgestattet ein, der über ein 40 Watt Ladegerät auch äußerst flott geladen werden kann. Drahtlos werden immer noch 27 Watt geliefert. Als Prozessor kommt wieder ein Kirin 990 zum Einsatz.

Keine Google-Dienste

Eine entscheidende Einschränkung bleibt aber weiter vorhanden: Die neuen Huawei-Geräte müssen aufgrund des US-Handelsbanns wieder ohne Google-Services auskommen – vom Play Store über zentrale Infrastrukturdienste bis zu beliebten Apps wie Gmail, all das fehlt hier. Dazu kommt, dass seit einigen Tagen übliche Methoden zum Sideloaden des Play Stores nicht mehr funktionieren, offenbar hat Google die Huawei-Geräte auf eine Art Blacklist gesetzt.

Launch

Das Huawei P40 und P40 Pro sollen am Donnerstag, 26. März, im Rahmen eines Online-Events offiziell vorgestellt werden. Dann sollte es auch Informationen zu Preis und Verfügbarkeit geben. (red, 23.03.2020)