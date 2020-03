Die Staaten in Mittel- und Südosteuropa sind unterschiedlich gut auf die Herausforderungen der Virusinfektion vorbereitet. Es mangelt vor allem an Tests und Spitalsversorgung

Auf dem Balkan wird in sozialen Medien seit Tagen darüber spekuliert, wie hart die Gesundheitssysteme vom Ausbruch der Sars-CoV-2-Infektion getroffen werden und wie viele Menschen in Gefahr sind. Zwei Indikatoren, die für eine Einschätzung der Situation hilfreich sind: einerseits die Anzahl der Menschen, die überhaupt einen Covid-Test bekommen und getestet werden, andererseits die Anzahl der Betten auf Intensivstationen, in denen Menschen, die schwer krank werden, behandelt werden können.

Offensichtlich ist, dass in vielen südosteuropäischen Staaten sehr wenig getestet wird. Deshalb ist es nur sehr schwer einzuschätzen, wie weit sich die Pandemie bereits ausgebreitet hat. Slowenien testet weitaus am meisten. Bulgarien hat eine relativ hohe Zahl an Intensivbetten, die Gesundheitsversorgung in Albanien ist hingegen sehr gering. Serbien und Bosnien-Herzegowina haben bislang wenig getestet. Die WHO hat in den vergangenen Tagen immer wieder dazu aufgerufen, unbedingt mehr Tests durchzuführen. Hier ein Überblick über die Staaten.

Albanien: Das Land hat etwa 2,8 Millionen Einwohner. Bisher wurden 811 Personen getestet. 89 Personen wurden mit dem Virus infiziert, zwei Menschen sind verstorben. Laut den Daten der Weltgesundheitsorganisation verfügt Albanien über 263 Betten für Akutbehandlungen auf Intensivstationen pro 100.000 Einwohner.

Serbien: Das Land hat etwa sieben Millionen Einwohner. Bis zum 21. März 2020 wurden insgesamt 822 Personen getestet. 249 Personen wurden mit dem Virus infiziert. Laut den Daten der Weltgesundheitsorganisation verfügt Serbien über 456 Betten für Akutbehandlungen auf Intensivstationen für jeweils 100.000 Einwohner.

Bosnien-Herzegowina: Das Land hat etwa 3,5 Millionen Einwohner. Bis zum 23. März 2020 wurden im Landesteil Föderation 342 Personen getestet. 36 Personen wurden mit dem Virus infiziert. Laut Medienberichten verfügt der Landesteil Föderation über etwa 140 Beatmungsgeräte. Im bosnischen Landesteil Republika Srpska wurden in den vergangenen Tagen 120 Personen getestet. 90 Personen sind mit dem Virus infiziert. 13.763 Personen befinden sich unter ärztlicher Überwachung. Es gibt keine Daten der WHO zu den Betten auf den Intensivstationen.

Kosovo: Das Land hat etwa 1,9 Millionen Einwohner. Bis 16. März wurden 557 Personen getestet. 33 Personen wurden mit dem Virus infiziert.

Rumänien: Der Staat hat etwa 19,5 Millionen Einwohner. Auf nationaler Ebene wurden 11.223 Tests durchgeführt. Bis zum 23. März wurden auf rumänischem Gebiet 576 Fälle von an Covid-19 erkrankten Personen bestätigt, vier Menschen sind gestorben, bei denen eine Sars-CoV-2-Infektion und zuvor bestehende chronische Krankheiten diagnostiziert wurden. In Rumänien stehen 5.066 Personen in der Quarantäne in Spitälern. Weitere 72.247 Menschen sind zu Hause isoliert. Laut den Daten der Weltgesundheitsorganisation verfügt Rumänien über 403 Betten für Akutbehandlungen auf Intensivstationen pro 100.000 Einwohner.

Bulgarien: Das Land hat etwa sieben Millionen Einwohner. Bisher wurden etwa 5.000 Personen getestet. 190 Personen wurden mit dem Virus infiziert, drei Menschen sind verstorben. Laut den Daten der WHO verfügt Bulgarien über 595 Betten für Akutbehandlungen auf Intensivstationen pro 100.000 Einwohner.

Griechenland: Das Land hat etwa 10,7 Millionen Einwohner. Bis 22. März wurden 8.006 Tests durchgeführt. 624 Personen wurden mit dem Virus infiziert, drei Menschen sind verstorben. Laut den Daten der WHO verfügt Griechenland über 346 Betten für Akutbehandlungen auf Intensivstationen pro 100.000 Einwohner.

Kroatien: Das Land hat etwa 4,2 Millionen Einwohner. Bis 23. März wurden 2.654 Tests durchgeführt. 306 Personen wurden mit dem Virus infiziert, ein Mensch ist verstorben. Laut den Daten der WHO verfügt Kroatien über 399 Betten für Akutbehandlungen auf Intensivstationen pro 100.000 Einwohner.

Slowenien: Das Land hat etwa zwei Millionen Einwohner. Bis 22. März wurden 13.098 Tests durchgeführt. 414 Personen wurden mit dem Virus infiziert, drei Personen sind verstorben. Laut den Daten der WHO verfügt Slowenien über 423 Betten für Akutbehandlungen auf Intensivstationen pro 100.000 Einwohner.

Montenegro: Das Land hat etwa zwei 630.000 Einwohner. 22 Personen wurden mit dem Virus infiziert. Laut den Daten der WHO verfügt Montenegro über 391 Betten für Akutbehandlungen auf Intensivstationen pro 100.000 Einwohner.

Um einen Vergleich besser zu ermöglichen, sind hier die Daten zu Österreich: Das Land hat über 8,8 Millionen Einwohner. Bisher wurden 23.429 Tests durchgeführt. 3.924 Personen wurden mit dem Virus infiziert. Laut den Daten der Weltgesundheitsorganisation verfügt Österreich über 580 Betten für Akutbehandlungen auf Intensivstationen pro 100.000 Einwohner. (Adelheid Wölfl, 23.3.2020)