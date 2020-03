Paula (Elisabeth Wabitsch) sucht die Liebe, muss sich aber erst selbst finden: schöner Film über das Aufwachsen auf dem Land – "Siebzehn", 23.45 Uhr, ORF 1. Foto: ORF

Aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage kann es zu kurzfristigen Programmänderungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn wir diese nicht berücksichtigen konnten.

20.15 CORONA UND DIE WIRTSCHAFT

Eco Spezial Große Teile der Wirtschaft stehen aufgrund der Corona-Krise still. Tausende haben ihren Arbeitsplatz verloren. Die Regierung reagiert mit einem Milliardenpaket und zahlreichen Maßnahmen. Doch viele Fragen bleiben offen. Susanne Schnabl und Dieter Bornemann wollen die Antworten geben. Bis 22.00, ORF 2

20.15 KÖLNISCH WASSER

Deutschlands große Clans: Die 4711-Story Hinter der magischen Zahl 4711 verbirgt sich die über 200-jährige Geschichte eines Parfüms und seiner geheimen Rezeptur. Die Doku wirft einen Blick hinter diesen Schleier, an dem die Familie Mülhens im Laufe der langen Markengeschichte tatkräftig gewoben hat. Bis 21.00, ZDF

20.15 EINST UND JETZT

Erbe Österreich: Wiener Plätze – Wien damals (1/2) Es ist noch nicht so lange her, da war Wien eine recht graue Stadt, in der Autos über die Kärntnerstraße und den Stephansplatz brausten. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten radikal geändert. Selbst einstige No-Go-Zonen wie die Gasometer oder der Donaukanal sind heute städtisch belebte Areale. Bis 21.05, ORF 3

22.00 TALK

Willkommen Österreich Grissemann und Stermann müssen improvisieren und ihre Gags ohne Publikum präsentieren, Zu Gast sind Reinhold Bilgeri und Philipp Osten. Bis 22.55, ORF 1

22.25PORTRÄT

Meine Erfolgsgeschichte: Elisabeth Gürtler-Mauthner Die ehemalige Opernball-Chefin und zweifache Mutter führte das Hotel Sacher zurück in goldene Zeiten. Elisabeth Gürtler-Mauthner spricht über ihr Erfolgsgeheimnis, die eiserne Disziplin, und darüber, wer es er ihr eingeimpft hat. Bis 23.20, Puls 4

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Wellblech Talente Sister Mary vom Orden der Barmherzigen Schwestern kam vor 40 Jahren nach Kenia und gründete in Nairobi Schulen für Kinder aus dem Slum. Unterstützt wird sie mit Spendengeldern der österreichischen Dreikönigsaktion. Burschen und Mädchen entwickeln hier besondere Talente. Um 23.15 holt Nicht egal! – Junge Visionäre Leute vor den Vorhang, die vernetzt und grenzüberschreitend an einer besseren Gesellschaft arbeiten. Bis 0.00, ORF 2

23.45 TEENAGER

Siebzehn (Ö 2017, Monja Art) Die 17-jährige Paula (Elisabeth Wabitsch), eine überdurchschnittlich gute Schülerin, ist in Charlotte (Anaelle Dézsy) aus ihrer Klasse verliebt. Gleichzeitig wird sie von der zügellosen Lilli (Alexandra Schmid) permanent provoziert, Grenzen zu überschreiten. Monja Art erzählt in ihrem Film von unerfüllten Sehnsüchten, ersten sexuellen Erfahrungen und Machtspielchen in der Liebe. Bis 1.20, ORF 1