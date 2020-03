Zum Schluss löst sich Voldemort, vorerst besiegt, in Rauch auf. Als instabiles Rauchgebilde fährt er aus dem Raum. Noch kräftig genug, um den Helden Harry Potter niederzustoßen. Ohnmächtig bricht er zusammen. Zurück bleibt das vage Gefühl, dass der Feind noch lange nicht besiegt ist.

Ohnmacht, das ist auch das Gefühl, das ich jetzt bei vielen in meinem Bekanntenkreis orte. Zwischen Home-Kinoabenden mit den Kindern, ausgelassenen Balkon-Auftritten um 18 Uhr und Funvideos bleibt dieses Gefühl der latenten Bedrohung. Was wird noch kommen? Wie wird unser System das Ganze verarbeiten und verkraften? Wird die große kapitalistische Maschine, die von permanentem Fortschritt und andauerndem Aktionismus geprägt ist, dem Stillstand standhalten? Ächzt sie nicht schon laut?

Der einzige Zaubertrank, der gegen "den Corona" und gegen die eigene Ohnmacht gleichermaßen hilft. Alles wird gut. Foto: Manuela Honsig-Erlenburg

Dieser Tage telefoniere ich viel öfter mit Freunden und Verwandten als sonst. Viele von ihnen leben auf dem Land. Erzählen mir zum Beispiel, dass Nachbarn und Bekannte sich aufmagaziniert haben. Nicht – nur – mit Klopapier und Nudeln, nein, auch mit echter Munition. Na klar, denke ich. Wer Angst hat, dass die Versorgungskette zusammenbricht, überlegt sich schon mal, auf Wildschwein aus dem Wald hinterm Haus auszuweichen. Man weiß ja nie. Die Menschen sind nervös. Auch wenn im Supermarkt weiterhin alles in großer Fülle zu bekommen ist.

Meine Freunde am Land haben übrigens jetzt neue Supermarkt-Freunde. "Ich habe jetzt eine Supermarkt-Bande", erzählt einer. Zuerst zufällig, mittlerweile absichtlich, treffen sich immer zur selben Zeit in der Früh einige jüngere Leute beim Billa in der Bezirkshauptstadt, um für Eltern und alte Nachbarn einkaufen zu gehen. Es wird geplaudert – mit Abstand natürlich – und auch ein bisschen geflirtet. Liebe in Zeiten von Corona eben.

Ostereier im Innenhof

Schön, finde ich und muss an den Billa bei mir ums Eck denken, wo gestern junge Burschen sich feixend ganz vorne in die Abstände der Kassenschlange gestellt haben: "Da ist ja heute so viel Platz!!" Manche kapieren es leider immer noch nicht. Kurz habe ich überlegt, dem Feixenden ein Osterei nachzuschießen, aber nur kurz. Ich will ja hier keinen Krieg anfangen.

Stattdessen werde ich die Ostereier demnächst dem Osterhasen zukommen lassen. Der soll sie diesmal im Innenhof in Wien verstecken. Nicht bei den Großeltern im Garten, wie sonst immer. Doch magische Traditionen müssen aufrecht erhalten werden, egal wo und unter welchen Umständen. Magie hilft auch gegen Ohnmacht.

Die Kinder zum Beispiel brauen derweil in der Küche Zaubertränke. Nach Rezepten aus Harry Potter. "Die helfen gegen den Corona", sagt der Fünfjährige. Ich koste. Wir werden den Feind schon besiegen. (Manuela Honsig-Erlenburg, 24.03.2020)