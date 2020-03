In dieser Galerie: 2 Bilder Fliegt sonst wie ein Vogerl – bleibt nun aber auch zwangsweise auf dem Boden: Clemens Kaudela. Foto: afreakineric/Propain Cycles Kaudelas Gartl: Hier gedeihen die besten Dirtjumps und das beste Gemüse Unterstinkenbrunns. Foto: Clemens Kaudela

Unterstinkenbrunn/Absam – Dass er ausgerechnet jetzt zum Daheimbleiben gezwungen wird, ist für Clemens Kaudela doppelt bitter: "März und April wären eigentlich die beste Eventzeit." Auch für den Mountainbike-Superstar, der zum inneren Kreis der Fest Series zählt, bedeutet die Corona-Krise so schmerzliche finanzielle Ausfälle. Doch wie wir alle versucht Kaudela, den Hausarrest möglichst sinnvoll und fit zu überstehen.

Clemens Kaudela gibt der Tretlager-Community einen exklusiven Einblick in seinen Garten. Dort baut er nicht nur Kicker, sondern neuerdings auch Gemüse an. DER STANDARD

Er hat sich daher eine eigene Trainingsroutine zurechtgelegt. "Ich gehe nun jeden zweiten Tag laufen, vorher habe ich das nur zweimal die Woche gemacht", erzählt er. Außerdem macht Kaudela gezielte Kraftübungen, um seine Muskeln und Gelenke stabil zu halten. Eines seiner Vorbilder dabei ist Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger. Wer am Fahrrad Sprünge unternimmt, die eigentlich bei der Austro Control meldepflichtig wären, braucht einen starken Stützapparat. Als große grüne Trainingsanlage dient ihm sein Garten.

Ein Garten, von dem andere träumen

Dort hat Kaudela auch das, wovon unsereins nur träumen kann: einen eigenen Dirtjump-Parcours. Die Zwangspause nutzt er dazu, die Kicker und Landungen neu zu shapen. Als professioneller Kursbauer seine leichteste Übung. Und so ganz nebenbei hält das Schaufeln ebenfalls fit. Ab und an – so gibt er zu – wird er aber schwach und hüpft ein bisschen im Garten herum. "Ich mache das seit fast 15 Jahren beruflich und habe mich nur ein einziges Mal leicht verletzt. Ich kann das Risiko also bestens einschätzen", erklärt er.

Zu Gast in der saubersten Radlwerkstatt aller Zeiten. Clemens Kaudela ist offensichtlich nicht nur ein unglaublicher Radfahrer, sondern beherrscht auch den Staubwedel wie kein Zweiter. DER STANDARD

Die meiste freie Zeit hat er bisher aber aufs Putzen verwendet, wie Kaudela von sich selbst überrascht sagt: "Meine Radlwerkstatt war noch nie so picobello aufgeräumt wie jetzt. Ich habe dabei gleich Platz für neue Regale geschaffen und so richtig ausgemistet. Die ganze Werkstatt ist jetzt ultrasauber." Als er damit fertig war, hat Kaudela jedes einzelne seiner Räder zerlegt, geputzt, neu gefettet und wieder zusammengebaut. Besondere Freude hat er mit seinem neuen Dirtjump-Rahmen, den er nun aufbaut.

Und der Hausarrest brachte auch ganz neue Seiten im "Überflieger aus Unterstinkenbrunn" (Copyright: Tretlager) zum Vorschein: "Mein Gemüsegarten war noch nie so gut beinander wie jetzt." Als Kaudela die Radeln zum Schrauben und die Sprünge zum Schaufeln ausgingen, hat er begonnen, Gemüse anzupflanzen. Der kluge Extremsportler sorgt eben vor. Ob er, sobald die Fest Series wieder startet, die Kollegen Vink und Reynolds mit Radieschen aus Unterstinkenbrunn füttert, bleibt abzuwarten.

So sieht es aus, wenn Clemens Kaudela wieder mit seinen Freunden raus zum Spielen darf: Dark Fest 2020 – Highlight Clip. FEST series

Insgesamt hofft Kaudela, dass er Anfang Juli wieder beim Huckfest in Norwegen und kurz darauf bei Nico Vinks Heimspiel in Belgien auf dem Radel sitzen wird. Für seine Fans und alle Mountainbike-Freunde da draußen hat er eine Nachricht: "Es geht uns allen gleich im Moment. Aber die Zeit wird kommen, in der wir wieder draußen sind. Und dann freue ich mich auf eine Runde in einem Bikepark oder auf ein lockeres, kleines Festival, wo man die Leute wiedertrifft, die man jetzt vermisst."

Bis dahin heißt es durchhalten, aber mit den Videos von Kaudelas unfassbaren Stunts lassen sich zumindest ein paar Stunden dieser Wartezeit kurzweilig vertreiben. (Steffen Arora, 24.3.2020)