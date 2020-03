Gabi Delgado-López hier bei einem Wienauftritt aus dem Jahr 2009. Foto: Christian Fischer

Der in Spanien gebürtige Sänger Gab Delgado-López wuchs nach der Flucht seiner Familie vor dem Franco-Regime in den 1960er-Jahren in Deutschland auf. Er gründete dort in Düsseldorf im Umfeld der damals aufkeimenden Punkbewegung mit Charley's Girls, Fehlfarben, Die Krupps oder dem KFC 1978 gemeinsam unter anderem mit Schlagzeuger Robert Görl die Band Deutsch-Amerikanische Freundschaft (DAF). Man veröffentlichte das vor allem damals im angloamerikanischen Raum hochgeschätzte Album "Die Kleinen und die Bösen". Sperrige, ungehörte und bewusst dillettantische Musik, die vorwiegend eines zum Ziel hatte: Konfrontation: "Die lustigen Stiefel marschieren über Polen".

Reichlich Wirbel

1980, nach dem Umzug nach London und zum Duo geschrumpft, befreiten sich Deutsch-Amerikanische Freundschaft vom für sie längst überkommenen Rockinstrumentarium wie Gitarren und den Einflüssen vom Krautrock der 1970er-Jahre. Das unter der Regie des deutschen Wunderproduzenten Conny Plank entstandene Album "Alles ist gut" sorgte vor allem mit seiner betont schwulen und verschwitzten Körperästhetik und repetitiven elektronischen Sequencer-Beats sowie umstrittenen Songs wie "Der Mussolini" ("Tanz den Adolf Hitler!") nicht nur für reichlich Wirbel bezüglich unterstellter faschistischer Inhalte.

Die bis auf die Knochen abgenagten Synthesizer-Bassläufe aus dem Analogsynthesizer Korg MS-20 und die schweren, wuchtigen Beats bereiteten gemeinsam mit den parolenhaft gebellten, knapp gehaltenen Texten Delgados auch der bald folgenden Electronic Body Music von Jüngern wie Nitzer Ebb oder Front 242 den Boden. Aus historischer Sicht gesehen, wurde damit weiters der Boden für den Techno der späten 1980er- und frühen 1990er-Jahre gelegt.

Bis zum ersten Auseinandergehen des Duos 1984 folgten noch Arbeiten wie "Gold und Liebe" mit dem Klassiker "Verschwende deine Jugend" und das Album "Für Immer" mit den Songs "Kebapträume" oder "Ein bisschen Krieg".

In den 1990er-Jahren kam es zu einem ersten Comeback mit eindeutig auf den nun dominanten Techno Bezug nehmenden Tracks wie "Der Sheriff". In den letzten Jahren unternahmen DAF auch immer wieder kleine Gastspielreisen. Zuletzt sah man DAF live in Wien 2017 bei einem umjubelten Konzert in der Grellen Forelle.

Ihre Musik klingt im Gegensatz zu vielen Kollegen aus den 1980er-Jahren heute noch immer zeitlos, wie zuletzt eine CD-Box namens "Das ist DAF" belegte. Wie Bandkollege Robert Görl bestätigt, ist Gabi Delgado-López nun im Alter von 61 Jahren überraschend gestorben. Die Todesursache ist nicht bekannt. (23. 3. 2020)