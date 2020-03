Für Burritos eignet sich fast alles, was sich so im Kühlschrank findet. Diese Fülle mit Speck, Ei und Kartoffeln ist in den USA zum Frühstück beliebt

Burritos kommen eigentlich aus Mexiko, doch der Breakfast Burrito dürfte eine Erfindung aus den USA sein. Typisch dafür ist eine Füllung aus Kartoffeln, Ei und Speck – für die USA klassische Frühstückszutaten. Ob man diesen Burrito dann wirklich zum Frühstück zubereitet, ist wohl jedem selbst überlassen.

Zeiten wie diese erfordern etwas Flexibilität in der Küche. In dieses Konzept passen Burritos ganz perfekt. Denn: Hier gilt das Prinzip der Resteverwertung. In einen Burrito passt so ziemlich alles, was sich im Kühlschrank findet. Statt gekochter Erdäpfel können Reis, Bulgur oder Couscous herhalten. In den USA werden übrigens auch oft Hash Browns für diese Burritos verwendet.

Lässt man den Speck weg, wird der Burrito vegetarisch. Eine vegetarische Variante lässt sich auch gut mit angebratenen Champignons oder Paprikaschoten ergänzen. Auch frische Kräuter oder Gemüse wie Chilis, Tomaten, Avocado oder Koriandergrün machen sich ganz hervorragend.

Nun aber genug von all den Abwandlungsvorschlägen. Wie folgt, schmeckt mir der Frühstücksburrito am besten.

Zutaten für 4 Burritos:

400 g gekochte Kartoffeln (speckig oder mehlig)

1 kleine Zwiebel (70 g)

4 Eier

4 EL Milch

50 g Frühstücksspeck

1 Dose rote Bohnen (250 g Abtropfgewicht)

1 TL Chilipulver (die gängige Gewürzmischung)

4 gehäufte EL (60 g) geriebener Käse (hier: Gouda)

2 Handvoll frischer Babyspinat

4 leicht gehäufte EL Sauerrahm (80 g)

4 große Weizentortillas (Ø 24 cm)

Außerdem: Salz, Pfeffer und Öl

