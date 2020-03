Einzelne Kinder-Shows sind derzeit kostenfrei auf Amazon-Prime, auch ohne abgeschlossenem Abo, verfügbar. Foto: Amazon / Screenshot: Redaktion

Schulen sind geschlossen, die Eltern im Home-Office. Während der Coronavirus-Epidemie fällt es zunehmend schwerer eine Beschäftigung zu finden, vor allem für Kinder. Amazon will Abhilfe schaffen und bestätigte gegenüber "Engadget", dass man ausgewählte Kinder-Serien des eigenen Streamingdienstes während der verordneten Maßnahmen kostenfrei anbieten würde.

Aktion weltweit

Prime-Originals, wie beispielsweise Kekse für die Maus im Haus oder Pete the Cat stehen ab sofort kostenfrei zur Verfügung. Voraussetzung ist ein Amazon-Konto. Laut "Variety" gilt das Angebot weltweit, die Shows können aber in den einzelnen Ländern variieren. Die oben genannten sind, inklusive weiterer Titel beispielsweise in Österreich verfügbar.

Die Aktion soll nicht nur ein Mittel gegen die aktuelle Langeweile sein. Amazon will Eltern damit als neue Prime-Kunden gewinnen, falls die Kinder Gefallen an den Shows gefunden haben. (emko, 24.03.2020)