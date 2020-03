In Zeiten der Coronakrise ändern Marken ihre Logos und passen ihre Werbelinien der aktuellen Situation an. So kamen etwa McDonald's und Coca Cola auf ähnliche Ideen und ändern lokal ihre Logos mit Abstand zwischen den Buchstaben.

Für Coca-Cola hat die argentinische Agentur Mercado McCann einen Spot für den Screen am New Yorker Times Square entwickelt, berichtet wuv.de. Die Botschaft: "Staying apart is the best way to stay united". Das "M" von McDonald's wurde in Brasilien in sozialen Medien zu zwei Einzelbögen.

McDonald's Brasil

Die deutsche Lebensmittelkette Edeka bedankt sich mit einem neuen Spot bei seinen Mitarbeitern, "Augen auf & durch: Gemeinsam packen wir das an. Wir und jetzt für alle!", heißt es darin. Die Agentur Jung von Matt hat dafür kein neues Material produziert, sondern die Botschaft aus alten Spots und Stock Footage recycelt, schreibt horizont.net.

EDEKA

(red, 24.3.2020)