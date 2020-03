Liebe LeserInnen und Leser,

Seit heute ist der neue Streaming-Dienst Disney+ auch in Österreich verfügbar. Lesen Sie, was Sie zum Start dazu wissen müssen. Außerdem: wie Drohnen in der Coronakrise zum Einsatz kommen, wie sich mit Homeoffice und Streaming das Datenvolumen im Internet entwickelt, Sicherheitslücken als akute Gefahr für Windows-Nutzer sowie drei Jahre PUBG.

Streaming – Disney+ gestartet: Wie Baby Yoda gegen Corona helfen kann

Netzpolitik – Wie "Black Mirror": Immer mehr Länder nutzen Lautsprecherdrohnen im Kampf gegen Coronavirus

Berufsspieler – "PUBG" ist drei Jahre alt: Das letzte Jubiläum für den einstigen Blockbuster?

Datennutzung – Trotz Homeoffice und Streaming: Internet weiterhin "im grünen Bereich"

Microsoft – Akute Gefahr für Windows-Nutzer: Angreifer nutzen bisher ungepatchte Sicherheitslücken

Streaming – Amazon: Ausgewählte Kinderserien während Corona-Krise kostenfrei

Smartphones – Apple lässt Kaufbeschränkung bei iPhones wieder fallen

Mobilfunk – Österreicher telefonieren um 81 Prozent mehr als vor Corona-Krise

Bleiben Sie gesund!