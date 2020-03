So laufen zu müssen, ist auf Dauer einsam. Aber so laufen zu können, ist, ich weiß es eh, auch ein Privileg: Als ich einmal nach Wien fuhr, um ein Fahrrad zum Einkaufen-Fahren und Tech-Hardware für das sonst all zu rudimentär ausgestattete Homeoffice zu holen, sah ich in der Stadt mehr Jogger als je zuvor. Viele in Gewand und Schuhen (und mit Bewegungsabläufen), die zeigten, dass diese Menschen sonst nicht oder kaum laufen. Das deckt sich mit Erzählungen aus Wien und anderswo. Sogar in der New York Times wird dieses Phänomen in den Jedermensch-Laufkolumnen beschreiben.