Der Nachfolger des iPhone 11 soll wieder ein deutliches Upgrade der Kamera erhalten – zumindest bei einzelnen Modellen. Foto: APA/AFP/PHILIP FONG

Bei vielen Bestandteilen aktueller Smartphones ist die Zeit der ganz großen Leistungssprünge vorbei. Das gilt nicht nur für den Hauptprozessor, auch beim Bildschirm sind zwar weitere Fortschritte messbar, mit dem freien Auge ist von einer Hardwaregeneration auf die folgende aber kaum mehr ein Unterschied zu bemerken. Angesichts dessen konzentrieren sich die Hersteller derzeit vor allem auf eine Komponente: Die Kamera, und da will natürlich auch Apple nicht zurückstehen.

Upgrade

Die nächste iPhone-Generation soll eine deutlich bessere Kamera aufweisen. Dies behauptet der angesehene Apple-Analyst Ming-Chi Kuo laut einem Bericht von MacRumors. Konkret geht es dabei um zwei Neuerungen, mit einer zieht man nach zur Konkurrenz, mit der anderen versucht man sich hingegen abzuheben.

Für die Bildqualität einer Kamera ist nicht zuletzt die Größe des Sensors essentiell – und dabei geht es nicht um die Megapixel-Anzahl sondern tatsächlich um die physische Größe. Entsprechend haben Hersteller wie Huawei oder Samsung in ihren aktuellen Smartphones deutlich größere Sensoren als in den Vorjahren verbaut. Konkret soll der Sensor 1/1,9 Zoll groß sein. Zum Vergleich: Jener des iPhone 11 Pro misst nur 1/3,6 Zoll. Ganz an die Größe des Sensors eines Galaxy S20 Ultra (1/1,33 Zoll) kommt man damit zwar noch nicht heran, trotzdem sollte das neue iPhone damit deutlich mehr Licht einfangen können als sein Vorgänger – was vor allem Abend hilfreich ist.

Neue Stabilisierung

Die zweite Neuerung soll es bei der Bildstabilisierung geben: Statt der klassischen optischen Bildstabilisierung soll ein anderer Ansatz namens "Sensor Shift Stabilization" zum Einsatz. Dabei wird der gesamte Sensor innerhalb des Geräts bewegt, um das Zittern der Hand auszugleichen – was bessere Ergebnisse verspricht.

Nicht für alle

Was der Bericht aber auch klar macht: All das wird es nicht für sämtlich Modelle der nächsten iPhone-Generation geben. Laut Kuo sollen heuer vier unterschiedliche Ausführungen des Apple-Smartphones veröffentlicht werden, erstmals alle mit OLED-Bildschirm. Neben 5,4- und 6,1-Zoll-Modellen mit Dual-Kamera soll es noch zwei weitere Ausführungen mit Dreifach-Kamera und Time-of-Flight-Sensor geben – und zwar mit 6,1 und 6,7 Zoll. Die Sensor-Shift-Stabilisierung sei demnach für zwei oder drei dieser Modelle geplant, während der größere Bildsensor für die Hauptkamera überhaupt nur beim teuersten Modell mit 6,7 Zoll-Display Einzug halten soll.

Zoom: Bitte warten

Klar macht der Bericht auch, dass es noch ein weiteres Jahr dauern wird, bis Apple bei den besten Telefotokameras in Smartphones mitspielen kann. Ein Modell mit einer Persikopkamera, wie es sie ebenfalls bereits bei vielen chinesischen Herstellern aber auch bei Samsung gibt, sei erst für 2022 geplant. (apo, 24.03.2020)