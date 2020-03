Die Ultra-Low-Budget-Produktion "3freunde2feinde" läutet die Ersatz-Diagonale ein. Foto: Studio Brauneis

Kino

Eine kleine Ersatz-Diagonale findet ab heute, Dienstag, diese Woche jeden Abend (20.15 und 23 Uhr) in Kooperation mit FM4 auf der Homepage des Senders statt. Den Anfang macht die Premiere 3freunde2feinde von Sebastian Brauneis, ein Film "über Freundschaft, Autorität, Rohheit, Chauvinismus und Hoffnung", der als Ultra-Low-Budget-Produktion realisiert wurde: Gekostet hat er ganze 2.351 Euro. Auch dem französischen Humor-Chefcholeriker Louis de Funès gilt darin eine Verbeugung. (kam)



Konzert

"Wahre Freude ist eine ernste Sache" ist jener Spruch, der einen beim Betreten der Homepage des Leipziger Gewandhauses begrüßt. In diesem Sinne bietet das hauseigene Orchester, das global angesehene Gewandhausorchester, das, was auch ernste Musik genannt wird. Das Orchester will von nun an donnerstags und freitags eine Konzertaufzeichnung auf gewandhausorchester.de veröffentlichen. Damit biete das Konzerthaus dem Publikum trotz der Coronakrise Kultur, sagte Gewandhausdirektor Andreas Schulz, der bis zum 20. April 80 Absagen von Veranstaltungen zu managen haben wird. "Die Schäden können wir momentan noch nicht absehen und auch noch nicht beziffern", so der Manager, dessen Institution die Onlinekonzerte kostenlos anbietet. (toš)

Theater

Vor langer Zeit lebte ein Mädchen, das spielte am liebsten auf seiner Ukulele ... Wie die Geschichte weitergeht, erfährt man derzeit nicht im Theater der Jugend, sondern auf dem Youtube-Kanal des Wiener Theaters, auf dem Schauspieler derzeit von ihrem Wohnzimmer aus erzählen bzw. vorlesen. Soffi Schweighofer zum Beispiel liest aus Abiyoyo, einem Märchen aus Südafrika, vor. Theaterpädagoginnen begleiten die Lesung. (afze)

Stadtspaziergang

Kein Couchtipp zum Abschluss, ganz im Gegenteil: Solange das Spazierengehen in Wien noch möglich ist, sollte man sich an einen neuen Instagram-Account namens Raufschaumuseum halten. Dort finden sich Fotos und Adressen von Wiener Häusern, deren Fassadengestaltung außergewöhnlich schön ist. Beteiligung erwünscht: Man kann also auch selbstgemachte Bildern von passenden Motiven an den Account schicken. Reliefs und Mosaike, die das Herz höher schlagen lassen und die man im hektischen Alltag oft übersieht. Nun ist ja Zeit, in die Luft zu schauen! (abs, 24.3.20)