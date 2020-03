Der Mobilfunker will Nutzer bei jedem Blick aufs Handy daran erinnern

A1 fordert Nutzer nun bei jedem Blick aufs Handy zum Daheimbleiben auf. Foto: A1

Am Dienstag ist mehreren Nutzern bereits aufgefallen, dass in der oberen Ecke ihres Smartphones nun ein ungewohnter Aufruf zu finden ist. Denn der österreichische Mobilfunker A1 hat seine übliche Netzkennung geändert. Statt "A1 LTE" beispielsweise, findet sich hier nun "A1 AT #bleibdaheim".

Zeichen setzen

Das Unternehmen will damit ein Zeichen setzen und Nutzer bei jedem Blick aufs Handy daran erinnern, dass Abstandhalten und Daheimbleiben Leben retten könne, erklärt das Unternehmen. Die neue Netzkennung wird automatisch auf den Geräten angezeigt. Nach dem Ende der aktuellen Situation soll wieder auf die normale Anzeige gewechselt werden.

Kritik einzelner Nutzer, ob der Platz auch auch für anderen Botschaften verwendet werde, teilt man im Unternehmen nicht. Es sei einfach nur ein Zeichen in Zeiten von Corona, mehr nicht, heißt es dazu auf Nachfrage. (red, 24.3.2020)