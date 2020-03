Der japanische Autobauer Toyota und der in Tokio ansässige Telekommunikationskonzern NTT haben eine Partnerschaft zur Entwicklung intelligenter Städte geschlossen. Die Allianz sei "langfristig" ausgerichtet, teilten beide Unternehmen am Dienstag mit.

Milliardeninvestition

Dafür investieren beide Konzerne rund 200 Mrd. Yen (1,7 Mrd. Euro) in den jeweils anderen – Toyota hält damit rund zwei Prozent an NTT, der Telekommunikationskonzern 0,9 Prozent am Autobauer.

Vernetzte Städte, bei denen beispielsweise Verkehrs- und Energiesteuerung oder auch Verwaltungs- oder Bildungsangebote intelligent miteinander verbunden werden, gelten als eines der großen Zukunftsthemen. Weltweit sind zahlreiche Unternehmen in diesem Bereich engagiert, in den USA etwa die großen Technologiekonzerne wie beispielsweise Google, in China unter anderem Huawei, Tencent und Alibaba. (APA/AFP, 24.3.2020)