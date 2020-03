Foto: screenshot, orf.at

Wien – Im Kulturbereich versuchen viele Institutionen ihr Programmangebot und damit auch das kulturelle Leben aufrechtzuerhalten. Ab sofort präsentiert der ORF auf dem kurzzeitigen Sonderkanal ORF.at/kulturjetzt einen Überblick über aktuelle Kulturangebote im Netz sowie ausgewählte Highlights gestreamter Online-Veranstaltungen.

"Wir versuchen unseren Userinnen und Usern eine gute Übersicht über kulturelle Events zu geben und ihre Entdeckungslust darauf zu wecken, gerade in Zeiten, in denen die Menschen in den eigenen vier Wänden festzusitzen scheinen", sagt ORF.at-Chefredakteur Gerald Heidegger. ORF.at/kulturjetzt bietet zusätzlich ausgewählte Online-Veranstaltungen zum Streamen an.

So ist auf dem neuen Sonderkanal etwa die "Fidelio"-Neuinszenierung von Christoph Waltz ebenso verfügbar wie die Spezialkonzerte aus dem ORF Radiokulturhaus oder Sonder-Gigs, die von FM4 präsentiert werden. Abrufbar ist auch die abgesagte "Diagonale", die einen Teil ihres diesjährigen Programms im Netz zeigt. Der Kanal ORF.at/kulturjetzt entsteht in Abstimmung mit allen Kulturredaktionen des ORF, im Speziellen mit Ö1 und FM4. (red, 24.3.2020)