Die Europäische Fußball-Union zeigt ausgewählte Klassiker auf uefa.tv Foto: imago images/ActionPictures

Nyon – Wie der Weltverband (FIFA) öffnet auch die Europäische Fußball-Union (UEFA) im Zuge der Coronavirus-Krise ihr Archiv mit Klassikern aus der Geschichte. Auf der Internetseite "uefa.tv" sollen erinnerungswürdige Spiele vergangener Europameisterschaften der Männer und Frauen gezeigt werden, wie die UEFA am Dienstag mitteilte. Zu den normalen Europacupterminen werde es ebenfalls frühere Partien geben.

Dienstags und mittwochs können Fans jeweils Klassiker aus der Champions League sehen, donnerstags Spiele aus der Europa League. Zuvor hatte bereits die FIFA angesichts der fußballfreien Zeit eine Kampagne gestartet. Bei der Aktion #WorldCupAtHome werden seit vergangenem Samstag "erstmals vollständige Aufzeichnungen von mehr als 30 unvergesslichen Spielen" in der Historie der Weltmeisterschaften von Männern und Frauen auf der Internetseite fifa.com, dem You-Tube-Kanal der FIFA und auf Weibo in China zugänglich gemacht, hieß es in der Mitteilung.

Zudem bieten beide Verbände Dokumentationen, Interviews sowie Magazine an. (APA, 24.3.2020)