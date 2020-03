Viele Lokale bieten seit neuestem Lieferdienste an. Wo bestellen Sie am liebsten? Foto: thesomegirl Getty Images

Die strikten Ausgangsbeschränkungen und Maßnahmen, dass Lokale geschlossen bleiben müssen, machen es momentan unmöglich, auswärts essen zu gehen. Und auch wenn Kochen eine willkommene Ablenkung zwischen Homeoffice und Spazierengehen darstellt, ist es ab und zu schön, wenn man das Essen fix und fertig serviert bekommt. Wie gut, dass es immer noch Lieferservices gibt. Im besten Fall kann man sogar eines seiner Lieblingslokale unterstützen – denn viele Restaurants bieten seit neuestem Lieferdienste an, wie die Pizzeria "Disco Volante" zeigt:

Neben Pizza werden diverse andere Gerichte wie Schweinsbraten, frische Sushikreationen, Burger und sogar Eis geliefert, wie dieser User berichtet:

Doch nicht in allen Regionen funktioniert die Essensbestellung so gut, wie in Wien. User "Sand im Getriebe" berichtet von der Situation in Linz:

Welche Lieferdienste können Sie empfehlen?

Wie sieht die Situation bei Ihnen in der Umgebung aus? Wo schmeckt es besonders gut? Teilen Sie Namen, Art der Speisen und wenn möglich Website/Kontakt und Lieferregion im Forum! Wir haben Hunger und freuen uns auf Ihre Tipps! (aan, mawa, 27.3.2020)