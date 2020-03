Mit den Videos von "7Hauben" kommen Profis wie Lutz Geißler, Eveline Wild und Haya Molcho in der heimischen Küche auf einen Kochkurs vorbei

Eveline Wild verrät alles, was man über Schokolade beim Backen wissen muss. Foto : 7Hauben

Ob selber Brot backen, Pasta herstellen, Fische fachgerecht tranchieren, cremigen Hummus rühren oder Schokodesserts zaubern – all das und noch viel mehr lässt sich in Kochkursen erlernen. Meist laden dazu Profis in ihre Küchen ein und vermitteln ihr Wissen und ihre Tricks, das Ergebnis wird gleich vor Ort verkostet. Das ist einer der wenigen Punkte, mit denen die Videokochkurse von "7Hauben" nicht aufwarten können.

Doch dafür bieten sie eine Menge anderer Vorteile gegenüber den Live-Erlebnissen – und das nicht nur in Zeiten der eingeschränkten persönlichen Kontakte. Es muss kein Termin fixiert, kein Kursplatz gebucht und auch nirgends hingereist werden. Pausen sind jederzeit möglich, und komplizierte Schritte können beliebig oft wiederholt werden. So ist der Lieblingskoch immer mit dabei – und das lebenslang.

Brotbacken mit Lutz

Lutz Geißler zeigt in seinem Video, wie richtig gutes Brot gebacken wird. Foto: "7Hauben"

Der Bestseller in der Videothek ist Lutz Geißler. Er ist vielen, die selber Brot backen, durch seinen Blog "Plötzblog" bekannt. Geißlers Kurse sind trotz hoher Gebühren binnen kurzer Zeit ausgebucht. In seinem Brot-Basic-Video erzählt er, wie er zum Backen kam, und was man alles braucht, um zu Hause gutes Brot herzustellen.

Er führt vor, wie "Teig dehnen und falten" geht, welche Konsistenz der Teig nach wie langer Ruhezeit angenommen hat, wie die Luft im Teig bleibt und vieles mehr. Ein Videokurs für Brotbacken mit Sauerteig ist bereits in Planung.

7Hauben

Die Meisterkonditorin Eveline Wild zeigt, worauf es beim Backen mit Schokolade ankommt, und holt weit aus. Eingangs erzählt sie Wissenswertes über den Rohstoff Kakaobohnen, bevor sie daran geht, Köstlichkeiten zu fabrizieren.

7Hauben

Haya Molcho gibt ihre Rezepte für Falafel, Hummus und Babaganusch preis. Sie präsentiert temperamentvoll, wie diese daheim genauso gut gelingen können wie in ihren Restaurants. Georg Essig wiederum nimmt sich der Themen "Fisch-Basics", "Rindfilet" und "Pasta-Essentials" an.

7Hauben

Auch geübte Köchinnen und Bäcker können viel Neues erfahren, und der Preis von 30 bis 50 Euro ist für unterhaltsame Stunden daheim auch in Ordnung. (Helga Gartner, RONDO, 27.3.2020)