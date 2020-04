Foto: Getty Images/iStockphoto/ eelnosiva

"Wir stellen spätestens ab dem Sommer neue Leute ein", sagt Robert am Telefon. – "Aha, das ist interessant. Wo doch die Wirtschaft gerade ..." – "Nein, bei uns sicher nicht", entgegnet er. "Was glaubst du, was in den meisten Haushalten bald los sein wird?" – Mein Freund Robert ist Anwalt, Schwerpunkt Scheidungsrecht.

Sobald das Schlimmste überstanden ist, zählen er und das Weltklima wohl zu den großen Gewinnern dieser erschreckenden Pandemie. Leider, muss man in seinem Fall sagen. Schließlich wollten die meisten von uns den schönen Spruch hören "In guten wie in schlechten Zeiten". Und jetzt?

Wer hätte gedacht, dass "diese Zeiten" jemals in ein 24/7-Programm ausarten könnten? In Vollzeitbeziehung, so wie sonst höchstens bei Schlechtwetter, sonntags oder während der Ferien im Salzkammergut? Jetzt geht man in der gemeinsamen Wohnung im Kreis, und seinen Liebsten ordentlich auf den Zeiger.

"Ich muss jeden Morgen eine Stunde allein durch den Wald laufen, sonst begehe ich noch einen Mord", flüstert meine Freundin ins Mobiltelefon. Ja, der Traumpartner, das wäre jetzt einer, der dreimal am Tag einen guten Witz macht – und den Rest der Zeit als schmal zusammengeklappter Campingstuhl hinter dem Kleiderkasten lehnt.

Da kommt noch was

Aber es gibt natürlich auch schöne Zukunftsaussichten. "In neun Monaten werden wir einen richtigen Babyboom haben", so die Prognose meiner Cousine, einer Hebamme. Sie ist lange genug in Sachen Hausgeburten unterwegs, um so etwas im Gefühl zu haben.

Mit wem man so ein Baby am liebsten machen würde (sobald man es sich wieder aussuchen kann), dafür gelten in Zukunft vielleicht ganz neue Parameter.

Das Zierfisch-Modell

Der ideale Mann oder die ideale Frau, das sollte bis vor kurzem noch jemand sein, der möglichst intelligent und interessant ist. Ab sofort ist das Modell Zierfisch gefragt. Denn wer zu viel denkt, der spricht auch viel – und will vor allem viel.

Und das ist, wie wir seit Corona wissen, Freddy Krueger in der Dauerschleife zwischen Sofa, Küche und Bett. (Ela Angerer, 1.4.2020)