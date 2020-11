Pro

von Gianluca Wallisch

Die Familiengruppe: na klar, die muss sein. Die neueste Zeichnung der kleinen Nichte liken, Kochrezepte austauschen ("Hast du noch dieses suprige Rezept von der Tomatensuppe mit Kichererbsen?" – "Ja, klar. Ich schicke dir Fotos von den Seiten"), Updates mit den engsten Verwandten in Italien austauschen. Jederzeit gern.

Dann gibt es noch zwei, drei kleinere Freundesgruppen: Schmäh führen, abätzen, Nähe zeigen – in diesen Tagen ganz besonders wertvoll. Und auch die Fuck-Corona-wir-helfen-uns-gegenseitig-Nachbarschaftsgruppe bleibt fix. Wäre ja noch schöner.

Aber dann? Whatsapp-Gruppen mit mehr als nur einer kleinen Handvoll Leuten drin? Pingpingpingpingpingpingpingpingping!!! Nichts wie weg! Schade nur, dass man nicht einfach so wie auf einer Party im echten, analogen Leben diskret, ohne zu grüßen, abhauen kann: "Wieso hast du uns verlassen, ist doch so eine lebhafte, nette Gruppe!" Genau deswegen. Sorry. Nein: nicht sorry.